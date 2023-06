Luego de finiquitar su proceso de divorcio con Gerard Piqué, Shakira se ha mostrado muy feliz viviendo su etapa de soltera. Durante este tiempo que lleva viviendo en Miami, se ha visto con viejos amigos y colegas y también ha aprovechado para asistir a eventos públicos, cosas que no hacía cuando estaba en Barcelona viviendo con el exfutbolista.

Te puede interesar: ¿Greeicy se molestó con Lina Tejeiro?: “íbamos tan bien”

Al poco tiempo de mudarse a Estados Unidos, surgieron unos rumores de un supuesto romance de la barranquillera con Lewis Hamilton, un reconocido piloto de Fórmula 1 con quien se le ha visto muy sonriente compartiendo cenas en restaurantes; incluso, la artista lo ha acompañado a algunas carreras.

Más noticias de Shakira y Lewis Hamilton Shakira y Lewis Hamilton sí están saliendo. Esto confirmó una fuente cercana Los recientes encuentros de Shakira y Lewis Hamilton no serían solo por una gran amistad. Esto se conoció. Leer aquí: Shakira y Lewis Hamilton sí están saliendo. Esto confirmó una fuente cercana ¿Shakira no quiere confirmar su noviazgo con Lewis Hamilton? Esta es la razón Al parecer, Shakira y Lewis Hamilton están en la “etapa de conocerse y coquetear”, pero aún no lo habrían querido confirmar. Conoce el motivo. Leer aquí: ¿Shakira no quiere confirmar su noviazgo con Lewis Hamilton? Esta es la razón

¿Quién es Juliana Nalú, la modelo con la que fue vista Lewis Hamilton?

Este fin de semana fue tendencia la llegada de Shakira a Cartagena debido al delicado estado de salud de su padre William Mebarak, quien fue intervenido quirúrgicamente. En algunas imágenes que se viralizaron en redes se observa una caravana de carros llegando a la Clínica Serena del Mar. En uno de ellos iba la artista, aunque no se dejó ver.

Mientras Shakira estaba en la clínica, se conoció que, supuestamente, Lewis Hamilton había salido con Juliana Nalú, una despampanante modelo brasilera con quien habría sido captado cenando en un restaurante en Nueva York. En redes circulan unas imágenes donde aparecen en el mismo lugar, aunque cada uno publicó fotos por separado, la locación y el mobiliario los habría dejado en evidencia.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

La modelo brasilera Juliana Nalú y Hamilton almorzando en el mismo sitio en New York, ayer 12/6/2023. ¿Será Juliana la nueva Núria Tomás de esta historia? Después te quieren dar clases de moral 🤦🏻‍♀️😂 pic.twitter.com/WCVG4fS5z3 — ♥ CUENTA FAN ♥ Clara Chia y Gerard Piqué ♥ (@ClaGerFans) June 13, 2023

Algunos usuarios en Twitter no han dudado en dejar sus opiniones al respecto. “No pero este va a ser peor que Piqué”, “uy no Shakira huye de aquí”, “Hamilton teniendo a una reina y va y se busca otra, no la merece”, “ay Hamilton no sabes lo que acabas de perder”, “este tipo nunca me inspiró confianza, es peor que Piqué y ya eso es mucho decir”, “definitivamente los hombres buenos ya no existen que decepción”.

¿Cuántos años tiene Juliana Nalú?

De acuerdo con algunos medios internacionales, Lewis Hamilton y Juliana Nalú ya se conocían desde antes. El pasado mes de enero publicaron una foto juntos en un jacuzzi. De igual manera, han cruzado varios likes en redes sociales. Juliana tiene 25 años, y además de modelo, también se ha desempeñado como generadora de contenido.