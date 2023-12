Shakira, feliz por cambio en sus hijos al dejar de vivir con Piqué: “Era insoportable”

Shakira se separó de Gerard Piqué en junio de 2022 y 10 meses después dejó Barcelona en compañía de Milan y Sasha, los hijos que tuvo en sus 12 años de relación con el exfutbolista, quien llegó al hospital en días recientes.

Shakira y sus hijos se han vuelto inseparables y su hermosa relación llama la atención de la prensa cada que la exponen antes los lentes de las cámaras Fotografía por: Getty Images/Mike Coppola

Milan y Sasha, hijos de Shakira, viven más tranquilos tras dejar de vivir en Barcelona

En charla con ¡Hola!, la barranquillera de 46 años mencionó que una de las principales razones por las que dejó Barcelona, tras romper con el catalán, fue el asedio de la prensa hacia sus dos pequeños hijos, de 10 y 8 años.

Y aunque se pensaba que en Estados Unidos también serían perseguidos por los medios de comunicación, esto no ha sido así. Por el contrario, los niños han tenido un cambio de vida positivo.

“Nunca había visto a mis hijos tan felices. Van a sus actividades extraescolares sin que nadie los persiga. No como en Barcelona, donde teníamos todos los días paparazzis en la puerta. Llevan una vida libre y normal, como dos niños comunes, no como hijos de celebridades (...) En España los niños no podían ir tranquilos al colegio y la situación que vivíamos con la prensa, que los perseguía incluso hasta la puerta de su colegio, era insoportable”, comentó Shakira.

De igual manera, la estrella colombiana de la música mencionó que, a pesar de lo que les costó a Milan y Sasha dejar a sus amigos en Barcelona, están creando nuevas relaciones personales con compañeros de clase.

“Son niños muy extrovertidos y tienen grandes amigos que los quieren por lo que son y no por ser hijos de personas famosas. Viven al aire libre y tienen la posibilidad de aprender varios deportes, además de seguir explotando sus talentos en la música”, concluyó.

Shakira desmiente rumores sobre sus hijos

Con las declaraciones que la intérprete de Waka Waka entregó a ¡Hola!, quedaron silenciados los comentarios en los que algunos especulaban sobre supuestos problemas de Milan y Sasha en su colegio de Miami.

Y es que, según medios europeos, como El Nacional de Cataluña, los niños tendrían serios problemas en la institución educativa donde fueron matriculados, al punto que podrían ser expulsados por presuntas peticiones de otros padres de familia.