Piqué, ex de Shakira, al hospital por nueva caída en vivo: “Creo que me he roto”

Gerard Piqué, quien suele ser noticia por temas relacionados con Shakira, ha vuelto a estar en el foco de la prensa y las redes sociales por una aparatosa caída que sufrió durante una transmisión en vivo de redes sociales, luego de la que protagonizó en octubre pasado.

Nueva caída de Piqué, padre de los hijos de Shakira

Todo ocurrió en medio de un partido benéfico que Ibai Llanos, famoso streamer español, brindó en compañía de varios colegas suyos y algunas leyendas del fútbol.

Justo cuando Gerard disputaba un balón al fondo del campo perdió el equilibrio, trastabilló varios metros y resultó en el suelo. Después de varios minutos, se levantó y jugó unos pocos minutos, pero luego fue reemplazado.

La caída de Piqué generó risas entre Ibai Llanos y los demás comentaristas del encuentro deportivo, que sumó más de 4 millones de espectadores a través de Twitch. Incluso, entre risas pidieron la intervención del árbitro para descartar una falta que, evidentemente, nunca existió.

Antes de finalizar el juego benéfico, Llanos expuso una nota de voz que le envió el exnovio de Shakira, en la cual le expone las consecuencias de su ida al piso: “Estoy por ir al hospital, creo que me he roto y no puedo ni andar”. De ese modo, quedaron prendidas las alarmas sobre si se trata de una lesión seria o tan solo de un golpe leve.

esto no ha tenido ningún sentido, la caída de pique JAJAJAJ pic.twitter.com/i9zT6PAmdw — ~Marta~ (@marta7909) December 2, 2023

El nuevo negocio de Gerard Piqué

El papá de Milan y Sasha, hijos de Shakira, continúa ampliando su fortuna y por eso invirtió parte de su gran fortuna en Kerald Holding, negocio de bienes raíces que lidera Joan Piqué, su padre.

De acuerdo con medios españoles, esta compañía adquirió una propiedad que estaba a cargo de una sociedad mercantil. De ese modo, el exfutbolista debutaría en el sector hotelero y turístico de Málaga, ciudad situada en la comunidad autónoma de Andalucía (España).

Además, la información señala que la construcción del nuevo hotel de Gerard Piqué y su papá estaría bastante avanzada. El proyecto inmobiliario incluiría más de 120 habitaciones, zonas húmedas, restaurante, gimnasio, centro de eventos, espacios de coworking y más.

Es clave mencionar que, además del imperio que creó gracias a su ganancia como futbolista, el exnovio de Shakira se ha dedicado a invertir en negocios que gozan de gran éxito. Tal es el caso de Queens y Kings League, una liga de fútbol que revolucionó el deporte y que, además de antiguas leyendas, incluye a reconocidos personajes de las redes sociales y las plataformas digitales.

De igual manera, el catalán de 36 años es presidente de Kosmos, compañía con la que desarrolla varios eventos deportivos.