Ana María Estupiñán, de Rigo, recordó abuso que sufrió cuando niña: “Estaba durmiendo”

Ana María Estupiñán es una actriz reconocida en Colombia por producciones como La Pola o La Niña, que protagonizó en 2011 y 2017, respectivamente. En la actualidad hace parte de Rigo, novela sobre el ciclista Rigoberto Urán en la que interpreta a Michelle Durango, esposa del antioqueño.

Sin embargo, lejos de su destacada labor profesional, la bogotana de 31 años ha vuelto a ser tema de conversación por un tema del cual ya había hablado hace algún tiempo: el abuso que sufrió cuando era niña.

Ana María Estupiñán participó hace poco tiempo de 'MasterChef Celebrity Colombia' y expuso su lado más sensible ante los televidentes Fotografía por: Archivo Particular

Ana María Estupiñán abrió su corazón para recordar abuso infantil del que fue víctima

En esta ocasión, la protagonista de Rigo se refirió al respecto en una entrevista que concedió a Buen Día Colombia, programa del canal RCN en el que recordó una vez más este oscuro capítulo de su infancia.

“Yo tuve un suceso cuando era muy chiquita. No me acordaba. Fue en una terapia, ya siendo grande, que fui consciente que me pasó (...) No me violaron, pero sí una persona cercana a mi familia me tocó (...) Fue en un momento, incluso, en el que estaban todos mis hermanos ahí, durmiendo. Estábamos todos durmiendo en el mismo cuarto ¡Pasó en un momento en el que yo estaba durmiendo!”, explicó.

Ana María Estupiñán también habló sobre el proceso que emprendió para tratar las consecuencias psicológicas generadas por dicho abuso, ocurrido cuando tenía 9 años de edad, aproximadamente.

“Eso fue algo que sané junto al acompañamiento de mi familia, profesional también. Yo nunca volví a hablar con él. Realmente, para mí, todo este tema fue muy interno y por eso con él nunca volví a tener ningún tipo de contacto (...) Para mí muy traumático cuando fui consciente de que eso sí había pasado, porque me pasaba que lo veía como una pesadilla que tenía frecuentemente. Yo pensaba que era algo que me estaba imaginando, pero no es así. Pasó y también les ocurrió a muchas personas cercanas a mí”, sentenció la actriz de Rigo, novela en la que trabaja junto a Juan Pablo Urrego.

¿Dónde denunciar casos de abuso, como el que sufrió Ana María Estupiñán?

En caso de conocer sobre un menor que esté siendo víctima de algún tipo de vulneración a su integridad, se puede denunciar el hecho en las sucursales de la Fiscalía, así como en las Unidades de Reacción Inmediata (URI), las Salas de Atención al Usuario o a las diferentes Casas de Justicia.

De igual manera, en las diferentes comisarías y estaciones de Policía ubicadas en los diferentes barrios del país, ante qué autoridades cercanas puede dar a conocer lo ocurrido.