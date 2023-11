¿Qué es cierto y qué es mentira de Rigo, la novela de RCN? Esto reveló su escritor

La bionovela Rigo, que muestra la vida del reconocido ciclista antioqueño, mostró en un episodio reciente uno de los eventos más tristes ocurridos en la vida del deportista: la muerte de su padre a manos de los paramilitares. Este triste pasaje de la adolescencia de Rigoberto Urán generó una vez más diversas reacciones en redes sociales, no solo por la impecable actuación de Juan Pablo Urrego y sus compañeros, sino porque conmovió, ya que correspondió a una dura pérdida que Urán vivió. Adicionalmente, muchos televidentes se siguen preguntando sobre qué es verdad y qué es ficción en la producción de RCN, estelarizada por Juan Pablo Urrego y Ana María Estupiñán.

Revista Vea habló con César Augusto Betancur, conocido como ´Pucheros´, quien se encargó de la escritura de los libretos de la bionovela, sobre este asunto y él reveló cuáles fueron aquellos aspectos que plasmó en los capítulos que corresponden a la vida del ciclista y cuáles inventó o cambió para convertir la historia en un relato sólido y atractivo. El escritor además explicó por qué en la ficción el padre de Rigo muere cuando el deportista tenía casi 18, cuando en realidad eso ocurrió a sus 14; así mismo se refirió a otras licencias dramáticas que se dio y a la existencia de Evaristo, personaje que encarna Julián Arango, y su hijo, los villanos de la trama.

“Solo unos 6 o 7 personajes de Rigo son reales”, escritor de Rigo

¿Qué tanto porcentaje de la novela Rigo es verdad con respecto a la vida real?

“La cuota inicial de esta historia es un libro que se llama Rigo, que lo escribió Andrés López que es muy amigo, muy allegado a Rigo. Plasma muy bien un universo que a mí me importa mucho dentro de la historia que es Urrao, me seduce mucho la vida de pueblo. Las vivencias de Rigo allá le dan un color, un tono especial a la serie, eso en el libro está bien contado y expuesto y me sirvió mucho para construir”, mencionó el escritor que también es antioqueño, pues nació en un municipio que colinda con Urrao, llamado Frontino.

Volviendo a Rigo, Betancur detalló la relevancia que el libro da al padre del deportista, que también se refleja en la serie. “…La relación humana de Rigo con el papá es absolutamente entrañable. Rigo dice que es el ser humano que más ha querido, que es el gran amor de su vida y que siente que nadie lo ha querido tanto como su papá”.

Sobre el porcentaje de ficción y realidad, Pucheros explicó: “No te podría dar un porcentaje al respecto porque lo que se ficciona es mucho, porque el interés de uno como libretista es fidelizar a la gente, pegarla a la historia entonces, por decírtelo de alguna manera, toca envenenar muchas cosas, en el buen sentido de la palabra, para hacerlas atractivas porque necesitamos que el televidente nos voltee a ver. Si hay muchos personajes inventados. Pensaría que de la vida real hay 6 o 7 personajes, los otros son inventados para darle color, ritmo y dinámica. Y toca inventar por una razón sencilla y es que la serie se le pagan a Rigo”, mencionó que de usar otros personajes reales también la productora tendría que asumir pago de derechos a esas personas.

El libretista puntualizó en la riqueza de Rigo en la vida real, que de alguna manera está conformada por varios Rigo, que también significaron un desafío a la hora de escribir los libretos. “En la vida real es así, son muchos Rigo en uno…hay un Rigo que enamora a Michelle, que lo hace desde la picardía y es montañero. Hay otro Rigo que es de la relación con sus amigos, que es un Rigo callejero … recicla papeles, botellas, frascos, cartones, vende minutos a celular, es el Rigo compinche…está el Rigo que se aficiona al deporte, madruga, se sacrifica y ese es un Rigo distinto al de la relación con el papá… Está el Rigo que se vuelve no rebuscador sino empresario, porque detrás de él hay un tipo visionario para los negocios... Todos esos Rigos los saqué del libro”.

De otro lado, reveló que en un punto de la creación pensaron en tener varios actores que le dieran vida a Rigo en distintas etapas de su vida, pero esto no se cristalizó. “Pensamos en algún momento en la posibilidad de tener varios Rigos: uno niño y otro de 15 años y luego adulto, o sea Juan Pablo…la dificultad era conseguir tres Rigos encantadores. Juan Pablo le ha logrado pegar al perro, como decimos, con su interpretación y ha logrado como un poco, copiar o reproducir la gracia que tiene el Rigo real… Si es difícil conseguir un Rigo, imagínate tres… Decidimos que Juan Pablo fuera todos los Rigos y falseamos que no tenga 14 años cuando muere el papá sino 17 o 18…”.

Cuando estaba concibiendo la historia ´Pucheros´ tuvo dos caminos para elegir: el drama o la comedia y optó por la segunda por la misma personalidad de Rigo. “Es una historia muy atractiva desde donde se quiera contar… Él es un personaje divertido que siempre se está riendo…con el canal lo que decidimos fue contarla desde la comedia, obedeciendo al espíritu de él… Su historia de amor con Michelle es absolutamente melodrama; el pobre y la rica, el montañero y la chica de la ciudad; el que no puede estudiar y ella que es estudiada y habla varios idiomas, el feo y la bonita, esa parte es muy melodramática…”

¿Evaristo y su hijo Carmelo existieron en la vida de Rigo?

Betancur disfrutó en la elaboración de roles antagonistas como el de Evaristo y su hijo Carmelo y explicó qué tan reales son ellos. “Evaristo y su hijo Carmelo Rendón han tenido mucha fuerza. Ese tipo de villanos, que no meten miedo sino que son fallidos y que son víctimas de sus propios inventos, a mí me gusta construir porque hacen reír. Son perdedores constantes. Este par de personajes son inventados y son compendio de mucha gente que se le atravesó a Rigo en el camino. Estas historias de superación suelen tener muchos obstáculos, los protagonistas para llegar a triunfar en el camino se encuentran gente que le pone palos en la rueda. A Rigo efectivamente en el colegio le hacían bullying por pobre, por montañero, por feo, porque llevaba en la lonchera fríjoles; eso es absolutamente cierto. En el pueblo se burlaban de él , lo menospreciaban, le decían: ´este tipo qué va a poder ser ciclista, es un enclenque, no le cree nadie…´. Se burlaban de él y él hizo del buen humor, de la buena onda y energía un escudo para protegerse de todo eso. En Evaristo Rendón también vemos la figura de un señor que le hipotecó la casa a don Rigo”.

El escritor detalló que aspectos de la historia de amor entre Rigo y Michelle como haberse conocido en el kínder de Urrao y el rechazo del padre de ella hacia el ciclista, también ocurrieron en la realidad del deportista. “Eso es cierto. Estudiaron juntos en la misma guardería. De otro lado, Michelle era hija de un señor adinerado, se fue con su familia a Medellín y allí se crio y luego se volvió a ver con Rigo cuando él ya era ciclista. En la serie ficcionamos eso para que se conozcan antes. Es cierto que Michelle es urraeña, estudiaron juntos y también hay un detalle bonito que es verdad. Rigo conserva en su billetera una foto, donde él y ella posan como príncipe y princesa, que les tomaron en la guardería de Urrao”.