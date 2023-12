Karol G se enojó con Ozuna y pidió no sacar canción que grabaron. Feid la reemplazó

Sorprendidos quedaron los fanáticos de Karol G y Ozuna, tras enterarse que una colaboración planeada entre estos reguetoneros no salió a la luz, pues surgieron algunos problemas.

Karol G y Ozuna ya habían trabajado juntos en otras canciones, como 'Hello' y 'Caramelo', esta última junto a Myke Towers. Fotografía por: Cortesía Sony Music

¿Qué pasó entre Karol G y Ozuna?

El encargado de sacar a la luz dichos inconvenientes fue ‘El negrito de los ojos claros’, quien comentó a través de una transmisión en vivo que la colombiana cortó comunicación de forma inesperada.

De acuerdo con el intérprete de Si tu novio no te quiere, ‘La bichota’ se enojó con él porque, sin su autorización, presentó en redes sociales un adelanto de Hey Mor, una canción en la que estaban trabando a mediados de 2022.

“‘Hey, mor’, con Karol G, nunca va a salir. Ella no quiso salir, me regañó una vez que subí un preview. En serio, yo me sentí regañado, lloré, sufrí y no lo sacamos. Me regañó y me dijo de todo: ‘Mucho oso por estar subiendo los preview’. Creo que ella tenía sus planes y sus cosas, pero yo no lo sabía. Yo creo que eso no le gustó a ella, se molestó conmigo. No me habla, pero yo la amo”, aseveró Ozuna sobre dicha colaboración.

Fue entonces cuando, ante la negativa de ‘La bichota’, el puertorriqueño solicitó a Feid que se sumara al tema. Como resultado, un remix que se estrenó en octubre de 2022 y ha sumado más de 318 millones de visualizaciones en YouTube, así como otros 830 millones de reproducciones en Spotify.

Ozuna no solo habló de Karol G, sino también de Shakira

Contrario a lo que sucedió con la cantante paisa, ‘El negrito de los ojos claros’ mencionó que su relación con otros artistas colombianos, como Shakira, ha sido exitosa. Muestra de lo anterior fue Monotonía, canción en la que colaboró con la barranquillera.

“Corrí para Miami, me metí al estudio y la grabamos de una. Me encantó colaborar con ella. Es una mujer de la que aprendí mucho, como, por ejemplo, lo que es la disciplina, el trabajo, la corrección y la perfección. De ahí salí con otra mentalidad y aprendí mucho”, agregó.

Por último, Ozuna agregó que Monotonía no es el único proyecto musical que tiene con Shakira: “Hicimos un gran éxito y tenemos otro que no ha salido todavía, pero va a salir próximamente y como te dije colaborar con Shakira es magia e hicimos click para hacer muchos temas”.