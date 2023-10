Ana María Estupiñán, de Rigo, y su historia de amor con su esposo Mattías

Ana María Estupiñán, la niña que hace unos años impresionó con su talento cuando debutó en pantalla como Policarpa Salavarrieta en La Pola, en su etapa infantil, ha crecido frente al lente y se ha convertido en una de las actrices más solicitadas de la pantalla. Después de protagonizar la versión moderna de Amar y vivir, antes de la pandemia, Ana María ha regresado a la pantalla nacional en la piel de Michelle Durango, la novia de Rigo, en la novela del mismo nombre. Anteriormente mostró sus dotes de cocinera al participar en MasterChef Celebrity.

Michelle y Rigo protagonizan una historia de amor clásica que comenzó en la niñez y se consolidó en la juventud. Hoy en día Michelle es la esposa del ciclista colombiano. En la novela Rigo es personificado por Juan Pablo Urrego.

Así también ha ido la historia de amor de Ana María Estupiñán en la vida real. Hace un tiempo la misma actriz contó a Vea en primicia todos los detalles del noviazgo con Mattias, quien es su esposo desde hace cuatro años.

Ana María Estupiñán y Mattias Bylin no tuvieron flechazo

La primera vez que Ana María Estupiñán y su esposo Mattias Bylin se vieron hace doce años, no hubo flechazo, ni cruce de miradas. De hecho, ella salía con el mejor amigo de él y aunque no eran novios, sí tenían cierta cercanía. “Mi amigo estaba tragado de Anita”, contó él. “A mí él me presentó a Mattías. Pero eso no prosperó ni se convirtió en noviazgo. Empecé a darme cuenta de que no tenía algunas de las cosas que yo anhelaba en un hombre y le pedía a Dios que me enviara esa persona indicada y me preguntaba a mí misma qué era lo que yo quería. Quería que fuera alguien que me apoyara en mi trabajo, que le gustara ayudar a otros y otras cosas importantes para mí; no pensaba en nadie en específico. Yo simplemente escribía cómo lo quería”, reveló la actriz antes de la pandemia.

La amistad entre Mattías y Ana María se afianzó porque los sábados ambos estudiaban teología, en la iglesia cristiana donde se congregaban, y almorzaban en grupo al salir de las clases. Pasaron tres años y ella cree que poco a poco Dios le fue mostrando la respuesta a su clamor. Fueron los padres de ella, quienes se percataron de que la amistad de Ana y Mattías estaba por convertirse en algo más.

“Empecé a sentir que me hacía falta”, Ana María Estupiñán

“Mis papás me preguntaron: ´ ¿a ti te gusta Matías? ´. Notaron que él estaba ilusionado, yo les dije que no. Era mi hermano, mi amigo, pero después, como que un día empecé a pensarlo más. Justo era Navidad y nos hablábamos mucho, a pesar de que él estaba en otro país. Ahí empecé a sentir que me hacía falta, me gustaba mucho que habláramos, me encantaba cuando venía a visitarme en grabación de Tu mamá también que era la producción que hacía. Era muy especial conmigo. Después, en un cumpleaños de una amiga estábamos sentados hablando y de repente él me dijo: ´eres un sueño hecho realidad, no me dijo nada más. Luego siguió estudiando aviación en Miami”.

Luego de esa frase, que conmovió a la actriz, no volvieron a tocar temas románticos, pero siguieron hablando como amigos y era evidente que había un gran gusto. Las cosas cambiaron cuando él vino al país. Primero, les pidió a los padres de ella la bendición para ser su novio y luego, le llegó de sorpresa a Ana María, quien para ese entonces grababa La ronca de oro, y le pidió oficialmente que fuera su novia. “Para esa época ya estaba muy tragada de él y le dije que sí”.

Así comenzó el romance. Ninguno de los dos sabe exactamente en qué momento de los más de dos años de amigos los sentimientos se profundizaron porque fue un proceso. Fueron novios casi seis años y en junio del 2019 Ana María por ese entonces de 27 años y Mattias de 25 llegaron al altar, aún no tienen familia, pero tienen planes de tenerla en un mediano o largo plazo.

