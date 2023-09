Ana María Estupiñan de ‘Amar y Vivir’ hace dura confesión: fue abusada de niña

La actriz Ana María Estupiñán por estos días es noticia, ya que protagoniza un corto llamado Esmeralda que aborda el tema del abuso infantil, así como el proceso de perdón que elabora una víctima. Este material fue seleccionado como semifinalista a los Student Academy Awards.

La actriz, que conoció la fama a temprana edad cuando estelarizó La Pola, serie histórica sobre la vida de Policarpa Salavarrieta, también ha desarrollado su marca propia de ropa, al tiempo que ha incursionado en la televisión internacional con proyectos como Toni, la chef.

Recientemente Ana María Estupiñán, de 31 años, concedió una entrevista a la emisora Blu Radio donde inesperadamente hizo una dura confesión que la identificó con el personaje que interpreta en el corto que recién se estrenó.

Ana María Estupiñán perdonó a su victimario

En principio, Ana María se refirió a la trama del corto donde una niña es abusaba, pero ignorada cuando lo reveló y años después regresa a su barrio donde tiene el reto de enfrentar su pasado.

“[Esmeralda] No fue escuchada, no fue tomada en cuenta. Después de muchos años, ella vuelve a su barrio a enfrentar esa realidad de su vida, a ponerle la cara y a desafiarse a sí misma en esto que es tan difícil que es perdonar. Fue un corto escrito por Jennifer Greco, que es la directora, y esta es la historia de ella, por eso es tan impactante, no es algo que inventaste, sino que le pasó a una persona”, dijo Ana María sobre la historia en la que tuvo una permanente charla con la directora y creadora que de alguna manera, hizo catarsis de esa fuerte experiencia mediante el arte, en palabras de la actriz.

Cuando su entrevistadora le pregunta sobre cómo o en qué se asemeja ella a su personaje, Estupiñán contesta con una experiencia personal, de la que nunca antes había hablado.

“Me identifico en muchas áreas, de alguna manera a mí me pasó un proceso similar no exactamente igual y creí importante contarla”, reveló.

“Así como a mí me pasó, hay muchas mujeres que no saben que fueron víctimas de abuso y se olvidan o lo bloquean… Para mí fue lindo poder de alguna manera (no hemos hablado públicamente, de esto) poderle decir a las mujeres que desafortunadamente es más usual de lo que debería ser y que no están solas, eso fue lindo y fue lo que me identificó con el personaje”, puntualizó la actriz.

Estupiñan no detalló mucho en lo ocurrido, pero dejó claro una situación que es más común de o imaginado. “Yo tenía un recuerdo y no me acordaba que me había pasado. Más grande fue cuando desbloqueé el recuerdo y fui consciente que fue real. Es algo que les pasa a las personas que han tenido sucesos traumáticos en su vida y los bloquean”, dijo.

Para Ana María Estupiñán, su personaje “es la voz amplificada de cientos de millones de mujeres y niños que han sido víctimas de abusos”, que no siempre corresponde abusos físicos, sino que también cuentan lo psicológicos, por ejemplo. Así mismo la necesidad de sanar mediante un proceso de perdón de la víctima.

“Cuando pasó, pasó cuando nadie lo había podido pensar, la persona me dijo que era un juego y para mí era eso, un juego. (…) A la única persona que le afecta es a la que no ha perdonado, cuando perdonas te liberas, y puedes hablar de estos temas y ser de ayuda para otras personas que pasan por lo mismo”, concluyó.

