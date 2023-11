Shakira hizo emotiva promesa a sus hijos Milan y Sasha en los Latin Grammy 2023

Shakira volvió a dejar en alto el nombre de Colombia y esta vez lo hizo en la gala de premiación de los Latin Grammy 2023, en la que se llevó tres galardones, brilló durante su presentación musical y recordó a sus hijos Milan y Sasha con tiernas palabras.

Lo dicho por Shakira sobre sus hijos Milan y Sasha se llevó los aplausos del público Fotografía por: Julio Muñoz

¿Qué le dijo Shakira a Milan y Sasha en los Latin Grammy 2023?

Para nadie es un secreto que estos dos pequeños son los más grandes amores de la colombiana, pues ha dedicado a ellos los últimos 11 años de su vida. Además, han sido inspiración para algunas de sus canciones y le dieron la fortaleza necesaria para enfrentar su separación con Gerard Piqué, según lo ha admitido en varios momentos.

Por estas razones es que, cada que puede, la artista de 46 años habla de sus hijos. Tal y como lo hizo al recibir su premio en la categoría de ‘Canción del Año’, por su exitosa colaboración con Bizarrap en Bzrp Music Sessions, Vol. 53.

Fue entonces cuando Shakira pasó al frente del público asistente y, una vez más, nombró a Milan y Sasha, solo que en esta ocasión lo hizo para revelar la emotiva promesa que les hizo a ambos.

“Esto se lo quiero dedicar a mis hijos Milan y Sasha porque les he prometido que voy a ser feliz. Les he prometido que van a tener una mamá que va a reír con toda su risa porque se lo merecen (...) como dice un amigo: en el pasado ya no hay nada. Solo se recuerda el futuro”, fue el mensaje de la barranquillera en los Latin Grammy 2023, en los que también se llevó los premios de ‘Mejor canción Pop’ (Bzrp Music Sessions, Vol. 53) y ‘Mejor Canción Fusión Urbana’ (TQG).

El otro homenaje de Shakira a sus hijos en los Latin Grammy

Tal y como estaba planeado, la cantante se presentó en varias ocasiones durante la gala de los premios organizados por la Academia Latina de la Grabación. En su primera aparición interpretó Acróstico, una de las canciones más sentidas del repertorio que ha estrenado recientemente.

Y aunque para algunos críticos su puesta en escena fue “decepcionante”, para gran parte de sus fanáticos fue “maravillosa”. Lo cierto es que este espacio fue suficiente para que ‘La reina del pop latino’ mostrara a Milan y Sasha en pantalla, y le recordara al público que Acróstico es una radiografía del duro momento familiar que están superando juntos.