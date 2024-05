Paola Usme contrastó versión de Zulma Rey sobre supuestos maltratos de Iván Charria

Continúa el escándalo por la cancelación de Hola Gente, programa de entretenimiento de RCN Televisión. Luego de las declaraciones que entregaron Iván Charria y Zulma Rey sobre el conflicto que habría motivado la radical decisión del canal, se conoció ahora la versión de Paola Usme, otra de las presentadoras.

Te puede interesar: Tenso enfrentamiento entre Nataly Umaña, Alfredo Redes y Ornella Sierra ¡Hubo lágrimas!

Salomón Bustamante, Paola Usme, Iván Charria, Zulma Rey y Camilo Arévalo, presentadores de 'Hola Gente'. Fotografía por: Instagram Hola Gente

¿Qué dijo Paola Usme sobre la pelea entre Zulma Rey e Iván Charria?

En charla con Lo sé todo, Zulma aseguró que su conflicto con el director de Hola Gente se dio tras recibir comentarios ofensivos en su contra.

“Él decía que una entrevista no se podía dejar caer, por eso yo siempre llego con tiempo y súper estudiada. Estábamos grabando, había una persona y él siempre nos decía qué preguntar, pero en ese momento nadie preguntaba nada y a mí me fallaba el micrófono; entonces hice una de las preguntas que me había aprendido, cuando me dice por interno... no, yo ni siquiera quiero imitar su forma de hablar porque no me parece bien”, explicó la también actriz y exparticipante de MasterChef Celebrity Colombia.

Sin embargo, la versión que Paola Usme entregó a Lo sé todo sobre lo ocurrido con Iván Charria es muy diferente a la de Zulma Rey: “Desafortunadamente, el último día hubo una discusión con Zulma, pero fueron tantas cosas que no puedo decir con exactitud qué fue lo que dijeron (...) Me acuerdo que Charria nos dio una indicación a ambas, pero ella no se sintió muy bien con eso y ahí empezó el suceso inesperado”.

Vea también: El error de Cristina Hurtado en ‘La casa de los famosos’ que no le perdonaron los televidentes

¿Iván Charria maltrataba a sus colaboradores en ‘Hola Gente’?

Paola Usme también desmintió que haya visto malos tratos del director a sus demás compañeros. Además, advirtió que Zulma Rey nunca le manifestó su inconformidad por lo el supuesto tormento que vivía en el programa.

“A mí Zulmita jamás, y te lo puedo jurar, jamás me dijo que Charria la maltrataba o la hacía sentir mal. Realmente, me toma por sorpresa lo que dijo y eso que nosotras compartíamos tiempo y creo que nos llevábamos bien. Al principio tuvimos nuestras discusiones, pero ya luego como que cada una entendió la personalidad de la otra (...) Charria siempre nos trató con respeto, todo muy bien y nos enseñaba con mucho cariño. Todo lo que yo vi de él hacia las demás personas y hacia mí fue con mucho respeto”, concluyó la presentadora y exparticipante de Survivor: la isla de los famosos.