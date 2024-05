Zulma Rey rompió el silencio: expuso tormento que vivió con Charria en ‘Hola Gente’

Una fuerte polémica gira alrededor de Hola Gente, programa de entretenimiento que el canal RCN transmitía los fines de semana. Y es que, en medio del anuncio sobre la conclusión del proyecto, salió a la luz que la presentadora Zulma Rey y el director Iván Charria tuvieron una fuerte pelea.

Salomón Bustamante, Paola Usme, Iván Charria, Zulma Rey y Camilo Arévalo, presentadores de 'Hola Gente', programa de chismes del canal RCN. Fotografía por: Canal RCN

¿Qué pasó entre Zulma Rey e Iván Charria en ‘Hola Gente’?

Días después de que sus diferencias salieran a la luz, el director del programa fue consultado por Infobae y confirmó que su relación con la actriz y presentadora no fue la mejor. Sin embargo, se reservó los detalles sobre el conflicto que, al parecer, se sumó al bajo rating del magacín y provocó la cancelación de las grabaciones de nuevos capítulos.

Quien sí habló fue Zulma Rey y, ante las cámaras de Lo sé todo, ventiló los pormenores del enfrentamiento que sostuvo con Iván Charria, aunque aclaró que este no fue el motivo por el que Hola Gente llegó a su final, sino porque “la gente (televidentes) pide reinventarse”.

“Siempre que estábamos en una entrevista, él decía que no se podía dejar caer y por eso yo siempre llego con tiempo y súper estudiada. Estábamos trabajando, había una persona y él siempre nos decía qué preguntar, pero nadie preguntaba nada y a mí me fallaba el micrófono; entonces metí una de las preguntas que me había aprendido, cuando me dice... no, yo ni siquiera quiero imitar su forma de hablar porque no me parece bien”, dijo Zulma Rey, como referencia a las supuestas ofensas que recibió de Iván Charria aquel día.

“Luego en el set siguió haciendo lo mismo y lo confronté. Le recordé que él siempre ha dicho que se debe salvar la entrevista y eso fue lo que yo hice, pero me dijo que no con esa pregunta; entonces le respondí que eso ya se había hecho, lo de mandar las preguntas que ya teníamos claras, y me contestó: ‘Aquí se hace lo que yo diga’. Le dije que sí, pero que fuera claro con las indicaciones que me estaba dando y ese señor salió y se fue bravísimo. Luego hubo una reunión con otras personas, que son como los jefes de todos, y ahí hablamos todo lo que debíamos”, agregó la también exparticipante de MasterChef Celebrity.

Zulma Rey aseguró que la pasó muy mal en ‘Hola Gente’ por el trato de Iván Charria

En otro momento de su entrevista con Lo sé todo, la actriz de 36 años habló minuciosamente de los comportamientos del director del programa que, según ella, la hicieron vivir un tormento todo este tiempo:

“Hay personas que disfrazan el maltrato con ‘mamadera de gallo’ y eso no es así. Uno puede aguantarse una, dos o tres veces, pero cuando estás presionado todos los días, yo creo que hasta la persona más noble o el animal más tranquilo va a reaccionar (...) No me sentía valorada, y me sentía nerviosa y asustada. Jamás en mi empleo había tenido ningún inconveniente, pues siempre trato de volar y llegar con propuestas, pero me sentía como... como que a uno no le valoran el trabajo. Me hacía muchos comentarios disfrazados de ‘mamadera de gallo’ que eran muy ofensivos... comentarios muy fuertes”.

Zulma Rey también aseguró que Iván Charria le puso problemas, incluso, por su manera de vestir. Por esta razón, salir llorando del canal se convirtió en una constante durante estos meses de trabajo, aun cuando intentó resolver personalmente la situación, pero su director “no prestó atención” y aseguró que todo era producto de su “imaginación”.

“La verdad, solamente hubo como tres veces en las que llegué a mi casa sin llorar. Siempre, cuando voy a hacer lo que amo salgo feliz y agradecida con Dios, pero una vez me sorprendí porque no quería, entonces pensé que estaba siendo desagradecida (...) Iba a donde diseñadores porque a veces uno piensa que se viste bonito y no, entonces ellos me asesoraban y me prestaban ropa. Yo llegaba con la maleta a donde la chica de vestuario y escogíamos la ropa, y cuando me veía entrar feliz al set me decía ‘no’, con eso no’, y yo le decía que era de diseñador, y contestaba: ‘Me importa un c*lo’”, concluyó Zulma Katherine Ortiz Rey (nombre de pila), quien señaló que esta misma respuesta la recibió cuando le manifestó al director de Hola Gente que a los invitados le incomodaba el tipo de preguntas que les hacían.