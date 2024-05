‘Hola Gente’ sale del aire ¿Hubo problemas entre Iván Charria y Zulma Rey?

Luego de 7 meses se confirmó que RCN Televisión no producirá más capítulos de Hola gente, programa de entretenimiento que era presentado por Paola Usme y Zulma Rey bajo la dirección de Iván Charria. Esta decisión generó una gran cantidad de rumores.

En Lo sé todo (Canal 1), por ejemplo, el periodista Ariel Osorio señaló que hubo fuertes conflictos entre el director y una de las conductoras del espacio. Además, agregó que la tensa situación entre compañeros de trabajo se sumó a los bajos niveles de audiencia y dio como resultado la cancelación del proyecto:

“Supuestamente venían teniendo problemas en su relación hace unos meses y hubo un momento de rebosó la copa del director (...) El director se tiró de los chiros y estuvo molesto porque una de las presentadoras no llegó a la grabación a tiempo mientras todo estaba listo, entonces se molestó y empezó a echar chispas”.

Esta es la verdad sobre lo que pasó con 'Hola Gente', el programa del canal RCN que saldrá pronto del aire. Fotografía por: JOHAN LOPEZ

Iván Charria respondió a dudas sobre su relación con Zulma Rey

Teniendo en cuenta las dudas y los rumores, el director de Hola Gente confirmó públicamente que, en efecto, el programa llegó a su final de manera inesperada. Y aunque advirtió que no conoce las razones de fondo para tomar esta decisión, se animó a entregar algunas pistas.

“Ya no va más. Se canceló la producción de nuevos capítulos. De un momento a otro la empresa tomó la decisión de no ir más. No lo tengo claro [el motivo], me imagino que fue por tema de ventas (...) Me dio mucha tristeza porque el programa era bueno. Para el público al que iba dirigido era bueno y me siento muy triste porque por chismes, o no sé, se acabó. De hecho, en ‘Lo sé todo’ dijeron que yo trataba mal a la gente sabiendo que yo soy muy mamador de gallo, pero hubo quienes le hicieron daño al programa”, aseguró Iván Charria en charla con Pulzo.

El director de Hola Gente también respondió a los supuestos problemas con Zulma Rey y sus palabras, aun cuando dejaron algunas dudas, para muchos confirmaron que no se llevaban nada bien.

“Seguramente ella no tenía una buena relación conmigo. Yo siempre he procurado tener una buena relación con todo el mundo y hoy en día para mí es importante tener una buena relación con todo el equipo de trabajo. Pero no siempre uno encuentra esa reciprocidad en ciertas personas (...) Muchas veces las personas no están alineadas con uno. Como dice el viejo dicho: al árbol que da más frutos es al que más le pegan (...) Yo me imagino que ella no se sentía a gusto. Con el paso del tiempo cambió”, aseveró Iván Charria, quien, por el contrario, elogió a Paola Usme y la calificó como “especial” y “un gran ser humano”.