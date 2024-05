La presentadora Vanessa de la Torre se separó luego de 13 años de matrimonio

Vanessa de la Torre es una periodista con gran reconocimiento en el público colombiano, entre otras razones, gracias a la labor que desempeñó como presentadora de Noticias Caracol por nueve años, hasta que en octubre de 2020 anunció su “divorcio amistoso”.

Luego de su renuncia al informativo, la caleña de 46 años llegó a Caracol Radio, donde se convirtió en pieza fundamental y en una de las integrantes más queridas por el público de la emisora.

Vanessa de la Torre, periodista colombiana. Fotografía por: Instagram

Vanessa de la Torre se separa, ¿quién era su esposo?

El divorcio entre la conocida periodista y Diego Santos Cabellero, quien desempeña esta misma labor, se volvió un tema de conversación entre los medios de comunicación en Colombia desde hace días, cuando se confirmaron las sospechas de algunos curiosos.

La confirmación de la noticia fue divulgada por el periodista Carlos Giraldo, del programa La red, quien mencionó que la separación entre ambos comunicadores se dio luego de 13 años de matrimonio, en buenos términos y con el compromiso mutuo de mantener una amistad y colaborar en la crianza de sus dos hijas.

“La separación de la periodista y Diego ocurrió hace tres meses, finalizaron en buenos términos, obviamente, porque tienen un vínculo que los une por el resto de sus vidas, sus hijas”, expresó Giraldo en el programa de entretenimiento del canal Caracol.

Aunque Vanessa de la Torre ni Diego Santos han hecho declaraciones públicas sobre su ruptura amorosa, la cobertura mediática sugiere que han manejado la situación con respeto y privacidad.

¿Quiénes son las hijas de Vanessa de la Torre y Diego Santos?

Tienen dos niñas llamadas Raquel y Carlota, que han sido mencionadas en algunas entrevistas, aunque suelen ser muy cuidadosos con la exposición de las menores al público.

En 2015, por ejemplo, Vanessa de la Torre recordó en charla con Cromos lo difícil que fue su primer embarazo, pues se negó a pausar sus labores como presentadora.

“Cuando quedé embarazada de Raquel llevaba cuatro meses viviendo en Colombia. Presentaba Noticias Caracol de la mañana. Había vivido sola durante siete años en Washington a un ritmo incansable. Al llegar a Bogotá mis prioridades se dividieron. Tenía el hombre más especial del mundo a mi lado, un proyecto de pareja sólido y un canal que confiaba en mi trabajo. Tener hijos era lo natural y el reto entonces fue seguir trabajando en medio de un embarazo difícil y, al tiempo, cuidar a mi bebé. Lo hice. No sé si bien o mal, pero a mi manera. Hoy me río cuando recuerdo, por ejemplo, cómo perseguía presidentes con una barriga de siete meses a casi 40 grados centígrados en la Cumbre de las Américas, en Panamá 2010. O hacía tres emisiones diarias de noticiero, pues era la enviada especial a esa Cumbre. Yo me organizaba para hacer siestas cortas, tomar mucha agua y descansar”, explicó en aquella ocasión.