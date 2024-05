Polémica reacción de Martha Isabel Bolaños a eliminación de ‘La Segura’ en ‘LCDLF’

La reciente eliminación de ‘La Segura’ en La casa de los famosos (LCDLF) tomó por sorpresa a todos sus compañeros, incluida Martha Isabel Bolaños, quien sorprendió con la inesperada forma en que reaccionó ante la salida de su rival y compañera.

Y es que para nadie es un secreto que las concursantes no la pasaron nada bien conviviendo juntas por más de tres meses, pues fueron varios los conflictos que se presentaron entre ambas y que les hicieron cruzar fuertes mensajes.

La Segura, Martha Isabel Bolaños y La Segura en 'La casa de los famosos'. Fotografía por: Canal RCN | Edición Revista Vea

Así reaccionó Martha Isabel Bolaños a la eliminación de ‘La Segura’ en ‘La casa de los famosos’

Por sorpresa para los fanáticos del reality show, Karen Sevillano y los demás integrantes de los ‘papillentes’ no fueron los únicos afectados por la partida de la influenciadora caleña, quien obtuvo un 13.67% de los votos, siendo el porcentaje más bajo entre Julián Trujillo (45.11%), Ornella Sierra (24.26%) y Karen Sevillano (16.96%).

De acuerdo con lo que quedó en evidencia gracias a la transmisión 24 horas de Vix, a Martha Isabel Bolaños también le pegó duro la eliminación de ‘La Segura’. Según la actriz, a pesar de sus diferencias, le hace falta la presencia de la creadora de contenido.

“Tengo hasta ganas de llorar, curiosamente (…) se puso muy triste el ambiente, está muy triste”, mencionó Martha en voz baja, mientras conversaba con Julián Trujillo en la mañana de este lunes, el primero sin Nathalia Segura en La casa de los famosos.

“Yo realmente cero química con ella, pero ya estamos tan conscientes de que es un juego, que hubo espacio para tomarnos fotos, difícil entender o sea ahí no hay nada tan grave tampoco”, concluyó ‘La Pupuchurra’ al respecto.

Por supuesto, el gesto de Martha Isabel Bolaños no pasó desapercibido entre los televidentes, quienes dividieron opiniones a través de redes sociales con comentarios como: “Me parece muy maduro que separe el juego de lo personal”, “la verdad es que nadie sabe lo que se siente estar encerrado y bajo vigilancia de todo el país por tanto tiempo, entonces no podemos juzgar sus sentimientos”, “yo siento que lo hace para ganar puntos entre el público y me da rabia esa hipocresía” y “¿qué pensará Nathalia de escucharla?, ¿le creerá?”.

¿Qué participantes quedan en ‘La casa de los famosos’?

Tras la salida de ‘La Segura’, el grupo de los ocho finalistas de la primera temporada de este reality show son: