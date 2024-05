Diana Ángel no aguantó más y expuso incómoda situación que vive tras salir de ‘LCDLF’

Aunque apenas ha pasado una semana de la eliminación de Diana Ángel en La casa de los famosos (LCDLF), este tiempo fue suficiente para que la actriz atravesara por una situación bastante incómoda que, incluso, la llevó a pronunciarse a través de redes sociales con un fuerte mensaje.

Resulta que la bogotana experimentó en apenas 8 días lo que, según ella, nunca antes en sus 48 años de vida: “Jamás había recibido tantos comentarios sobre mi edad, la forma en la que me veo, mi cara o mis arrugas. Qué interesante es ver cómo hay personas que creen que la juventud es una virtud y no un estado. Entiendo las pasiones que se hayan generado en un experimento social llevado al extremo, entiendo que se hayan enamorado y desenamorado, que hablen, que opinen. Al final de cuentas, yo fui voluntariamente”.

Además, Diana Ángel aprovechó la ocasión para pedirle a sus críticos que se pongan en sus zapatos y, cuando le envíen un mensaje, “piensen que se lo están diciendo a su hermana, a su mamá o a la mujer que más aman en este mundo, porque a ella también le pasarán los años”.

Diana Ángel, actriz y cantante colombiana que participó en la primera temporada de 'La casa de los famosos Colombia'.

Diana Ángel incluyó a ‘Culotauro’ en su mensaje, ¿por qué razón?

Teniendo en cuenta los comentarios sobre su edad y apariencia, la actriz bogotana recordó las dificultades emocionales que atravesó durante su estadía en La casa de los famosos.

Fue entonces cuando recordó en sus palabras a Camilo Díaz, otro participante de LCDLF conocido como ‘Culotauro’, quien solía referirse a ella de manera cariñosa como “cucha”: “A mí no me ofende que me digan vieja o “cucha” (gracias ‘Culotauro’), ni que se burlen de mi estado dentro de la casa, donde no dormía, no comía, tenía depresión, cambios de ánimo, enfermedades y toda clase de desórdenes físicos. Por eso, lo último en lo que pensé fue en cuidarme, verme ‘linda’ o mantener una apariencia para que la crueldad no se me metiera por las venas a punta de palabras y burlas en el exterior, de las que no podía defenderme ni yo, ni mis seres queridos”.

Así fue el proceso de Diana Ángel tras salir de ‘La casa de los famosos’

“Hoy me levanto en mi cama, después de 8 días de volver a la vida real, he vuelto a dormir, he dejado de llorar, me alimento mejor, me rio de todo esto y lo adapto a mi interesante e invaluable vida. Y sí, soy hermosa, maravillosa y enamorada del amor; una mamacita que salió en la portada de Playboy, que no es lo mismo”, explicó la actriz de Francisco el matemático en su poderoso mensaje.

“Estoy aceptando mi realidad después de una muy distorsionada. Vuelvo a vivir, a amarme, a aceptarme y a quererme tal cual soy. Y sí, mis amores, soy una hembra divina de 48 años que no le tiene miedo a nada, porque si tuviera miedo nunca hubiera ido a ese lugar. Los invito a que si van a dar amor por estos lados, se queden, de lo contrario pueden partir sin herir y sin quedar tan mal con sus comentarios sobre la edad de las mujeres y su aspecto físico. Evolucionen, aprendan a dar amor, no sientan envidia y les juro que la vida les va a sonreír”, concluyó Diana Ángel.