¿Qué dice el audio filtrado entre Martha Isabel Bolaños y la producción de LCDLF?

La casa de los famosos (LCDLF) atraviesa por su recta final y nueve participantes continúan en competencia, entre ellos Martha Isabel Bolaños, quien desata odios y amores entre el público. Esto quedó demostrado una vez más gracias al audio que se filtró entre la actriz y la producción del programa, y que desató una fuerte polémica en redes sociales.

Te puede interesar: Aída Victoria Merlano será operada de urgencia por inesperado percance durante relación íntima con su novio

Resulta que la caleña llegó el pasado lunes al ‘exilio’, luego de ser nominada por Diana Ángel, la más reciente eliminada. Se trata de una habitación fuera de la casa a donde llegan ahora los nominados de la semana y, apartados del resto, deben convivir y realizar una serie de pruebas para salvarse y poner en su lugar a otro compañero.

Esto resultó en una sorpresa para los integrantes de La casa de los famosos, sobre todo para Martha Isabel Bolaños, pues no tenían conocimiento de los inesperados cambios en la dinámica del reality show.

Martha Isabel Bolaños en 'La casa de los famosos'. Fotografía por: Canal RCN

El audio filtrado de Martha Isabel Bolaños y la producción de ‘La casa de los famosos’

A través de redes sociales se hizo viral una grabación que, precisamente, captaron los televidentes durante la llegada de ‘La Pupuchurra’ al ‘exilio’. Allí, quedó en evidencia la conversación que tuvo la concursante con la producción del programa.

Y aunque la charla generó un fuerte debate entre seguidores y detractores de Martha Isabel Bolaños, ya que llegó a ser acusada de amaño, en el audio tan solo se escuchan las dudas que la mujer de 50 años busca resolver sobre este nuevo espacio de la casa.

“Es muy sencillo, te van a poner unas pruebas diarias cada día, el día que tú resuelvas una, sales de la placa y dices quién va a entrar”, se escucha decir a uno de los responsables del reality show, quien le explica la dinámica del ‘exilio’.

Vea también: Karen Sevillano, víctima de drástica decisión en LCDLF ¡Tuvo que despedirse de sus compañeros!

En el audio filtrado de Martha Isabel Bolaños también se oye cuando la producción de La casa de los famosos le advierte que, en caso de no superar los desafíos diarios, deberá entrar a gala de eliminación: “Tienes todo el tiempo del exilio para lograrlo, vas al confesionario y le dices al ‘jefe’: lo logré. Tú dices, quiero que venga y esa persona y entra (...) pero esto no te garantiza no volver a la placa”.