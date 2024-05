Aída Victoria Merlano será operada de urgencia por inesperado percance con su novio

En medio de su agitado proceso judicial, por el cual podría ir a prisión varios años, la influenciadora Aída Victoria Merlano enfrenta una nueva dificultad. Sin embargo, en esta ocasión las complicaciones fueron de salud.

Aída Victoria Merlano le sacó provecho al incidente que la llevó a la clínica. Aquí te contamos cómo. Fotografía por: Instagram Aída Victoria Merlano

¿Qué le pasó a Aída Victoria Merlano?

Por medio de sus historias de Instagram, la joven barranquillera sorprendió a su público al contar que durante una relación íntima con su novio, el famoso streamer conocido como Westcol, sufrió un inesperado incidente.

De acuerdo con lo expuesto por Aída Victoria Merlano, estaba en un momento privado con su pareja cuando, de repente, una de sus prótesis mamarias explotó por exceso de presión en la misma. Fue entonces cuando tuvo que ir de urgencias a la clínica.

“Le dije: ‘¡dale duro, que no pasa nada’, y sí pasó. Se me explotó una ‘pucheca’ por abusar de la fuerza se me rompió un implante y ahora debo cambiarlo”, explicó la creadora de contenido.

Luego de pasar este tremendo susto, y con cabeza fría, Merlano vio la oportunidad de agrandar la talla de su busto: “Por fortuna mis prótesis tenían garantía, así que, solo me resta elegir tamaño porque me las voy a agrandar. Ahora seré una flaquita tetona (...) Ya que estoy aquí en Barranquilla, donde me van a atender para agrandarme los senos, voy a ponerme al día con algunos compromisos”.

Aída Victoria Merlano teme por su futuro

Tras conocerse que el Tribunal Superior de Bogotá aumentó a casi 14 años el tiempo que Aída Victoria pasaría en prisión por la presunta participación en la fuga de su mamá, la joven de 24 años admitió que, aun cuando ha intentado mostrarse fuerte ante las millones de personas que la siguen, atraviesa por días llenos de tristeza y muchas dudas.

“Yo hoy no daba para pararme de la cama, básicamente, porque tengo mucho miedo y siento que la incertidumbre me desborda. Yo siempre he sido partidaria de enfrentar los problemas con la mejor actitud posible y acudiendo a cualquier herramienta, con tal de hacer las cargas más llevaderas, pero hoy no se puede”, afirmó a través de una historia que publicó.

“Llevo dándole la mejor cara posible a este problema, pero hoy no es posible y es normal. Hay días en los que uno siente que se come al mundo, y hay otros días en los que el mundo se lo está comiendo a uno (...) Los problemas no solo se enfrentan con valentía, a veces toca con los ojos encharcados y cag*dos del miedo”, agregó Aída Victoria Merlano, quien informó en la mañana de este 15 de mayo que su abogado ya presentó el recurso de casación y la respuesta por parte de la justicia podría tardar hasta un año.