Así quedo Shakira, de ‘Yo me llamo’, tras operarse para parecerse a la original

Andrea Correa es la joven que debutó en la edición 2023 de Yo me llamo como imitadora de Shakira. Sus similitudes físicas y vocales, aunque no la hicieron merecedora del premio mayor, le dieron gran reconocimiento entre el público colombiano. Incluso, la artista original se mostró maravillada por las presentaciones de su émula en este programa y se atrevió a decir que lo hacía “mucho mejor”.

A pesar del gran parecido con su referente musical, esta mujer chilena continúa trabajando para ser la doble perfecta y para eso se ha realizado varios retoques estéticos, y el más reciente fue una cirugía.

Andrea Correa en su interpretación de Shakira en 'Yo me llamo' (2023). Fotografía por: Captura de pantalla Caracol Televisión

Así quedó ‘Yo me llamo Shakira’ luego de su operación

Meses después de practicarse un diseño de sonrisa, Andrea Correa se sometió a lo que parece ser una operación en su zona abdominal para tener las mismas caderas de la barranquillera.

Por medio de una historia que compartió en su cuenta de Instagram, la finalista de Yo me llamo presumió los resultados y etiquetó a su cirujano plástico. Sin embargo, en el video posó con una faja postquirúrgica.

Como era de esperarse, el procedimiento de la imitadora de Shakira suscitó reacciones inmediatas entre sus miles de seguidores, quienes opinaron y debatieron al respecto con comentarios como: “Yo siento que no debe dejarse consumir por el personaje”, “un retoque no le cae mal a nadie y ella lo hace porque esta es su profesión, y entre más parecida mejor”, “ya eres igualita, no tienes que hacerte nada más” y “quedaste muy bella, ahora debes cuidarte y guardar reposo. Ya luego podrás disfrutar de tus caderas al estilo Shaki-Shaki”.

Shakira de ‘Yo me llamo’ está enamorada de otro exparticipante

Además de su plausible desempeño en la competencia de imitadores más popular de Colombia, Andrea Correa sorprendió al público de la pasada temporada con el romance que entabló junto al doble de Elvis Crespo. Y es que, aun cuando se llegó a pensar que todo era parte de una estrategia para llamar la atención de la audiencia, la relación amorosa que cumplirá su primer año en octubre próximo.

“El 70% de que yo esté todavía acá se lo debo a ella. Para conquistar a una mujer de esa talla, hay que tener postura de hombre y movimientos y no puede faltar el respeto, porque hombre sin respeto no va para el baile, y a mí me encanta bailar. Si yo le cuento se va la alegría y hay personas que llegan y te levantan. Yo estaba en el pozo y ella me levantó. Me decía, ‘dale, sigue adelante’, y ahí surge el amor puro. Gracias a ella estoy dando todo y esta gran transformación se la debo a ella”, comentó el exconcursante en aquella ocasión, cuando dejaron al descubierto su enamoramiento.

En la actualidad, los imitadores de Shakira y Yo me llamo gozan de una gran etapa en su noviazgo y suelen publicar fotos juntos para demostrar que, a pesar de inesperado, su amor es real.