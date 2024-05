Esta es la cirugía estética que se hizo Carolina Cruz este año. ¿Se nota el cambio?

Carolina Cruz, presentadora de Día a Día, es muy activa en sus redes sociales. En Instagram, donde tiene 7,6 millones de seguidores, publica constantemente detalles de su vida personal y profesional.

Te puede interesar: Carolina Cruz reveló cómo y en dónde conoció a su novio Jamil Farah: “qué peligro”

Carolina Cruz Fotografía por: Captura de pantalla

Por medio de la dinámica de ‘preguntas y respuestas’, la vallecaucana de 44 años interactúa con sus fanáticos y les responde varios de los interrogantes que le dejan diariamente.

¿Qué cirugías estéticas tiene Carolina Cruz?

Hace unos días, la presentadora del matutino de Caracol Televisión reveló que, este año, se sometió a un procedimiento estético. “¿Con quién te realizaste los implantes de la mamoplastia?”, le preguntaron, a lo que ella respondió: “en enero de este año me cambié las prótesis porque ya llevaba 10 años con ellas y el tamaño es el más pequeño. Estuve en las mejores manos, el más amoroso y profesional”.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

En una oportunidad, Carolina le confesó al periodista Juan Diego Alvira cuántas cirugías. “Me hice la nariz, que no fue estético, sino que fue una rinoplastia antes del reinado, y una lipo en esa época. Después, también para esa época, me puse busto, que fue una de las cosas que más me criticaron, que porque tenía las puchecas muy grandes. Después del reinado salí tan traumatizada que me hice una reducción de busto… y resulta que esas prótesis que me puse eran las PIP, entonces, me tocó quitármelas [y colocarme otras], y cuando me puse esas se me enquistó una, y me tuve que volver a operar”.

¿Por qué lloró Carolina Cruz en ‘Día a Día’?

El pasado viernes, el programa Día a Día celebró el ‘Día de la Madre’ y las presentadoras Carolina Cruz, Carolina Soto y Catalina Gómez no pudieron ocultar sus emociones y rompieron en llanto.

Cruz lloró al ver su mamá quien aprovechó para enviarle un conmovedor mensaje: “Con las pocas herramientas que tuvimos para ser papás, yo fui una mamá muy joven, era una niña criando niños, pero ella cogió lo mejor de lo que teníamos nosotros y me siento muy orgullosa de verla como mamá”.

De igual manera, Catalina Gómez rompió en llanto al recordar a su mamá quien falleció hace varios años.

Vea también: Presentadoras de ‘Día a Día’ rompieron en llanto en vivo: “son unas guerreras”

¿Por qué Carolina Cruz no estuvo en ‘Día a Día’?

Hace unos días, los televidentes notaron la ausencia de la presentadora en el programa matutino. Algunos de ellos se preocuparon pensando que no volvería; sin embargo, ella misma aclaró el motivo.

“Es que como ahora están transmitiendo el Giro de Italia, entonces el programa es más corto y tenemos la fortuna de que nos están turnando a todos. Eso nos ayuda a que tengamos tiempo para hacer nuestras cosas, ir a citas médicas, a teletrabajar con mi empresa, para estar con los gordos, entre otras actividades”, aseguró.