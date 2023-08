Shakira de ‘Yo me llamo’ tiene pasado que no se ha expuesto en el programa

La nueva temporada de Yo me llamo, transmitida actualmente por la señal del canal Caracol, ha mostrado tener un alto nivel, pues son varios los concursantes que muestran una gran similitud con los artistas a quienes imitan, aun cuando están en las primeras etapas. Tal es el caso de la doble de Shakira, quien se parece físicamente y en la voz.

Tanta es la semejanza entre la cantante barranquillera y la concursante del programa, que Amparo Grisales se erizó y hasta lloró escuchándola.

Sin embargo, hay un dato sobre la imitadora de Shakira en Yo me llamo que muchos televidentes desconocen, aun cuando ella lo ha expuesto por medio de sus redes sociales.

Ella es la concursante que ha dejado al público con la 'boca abierta' Fotografía por: Captura de pantalla Caracol Televisión

¿Cuál es el dato desconocido de ‘Yo me llamo Shakira’?

Andrea Correa es el nombre de esta participante que ha dejado a los televidentes asombrados por su parecido con la cantante original, pero no solo en Colombia sino también en Chile, donde concursó para un formato similar llamado Yo soy.

Así se evidencia por medio de una publicación que ella misma compartió en su cuenta de Instagram, en la que recuerda su paso por ese programa.

“Hace 3 años fui a Yo Soy sin ningún conocimiento y me arriesgué. Gracias a la oportunidad que me dio el actor Cristian Riquelme tomé la decisión de imitar a Shakira profesionalmente. En este trabajo he conocido a gente maravillosa que me apoya muchísimo y se los agradezco de corazón a todos. Con esto les quiero decir que el proceso lo estoy disfrutando y no se hasta donde llegaré. Atrévanse a hacer aquello que más les gusta, aunque les de miedo ¡Ahí podrán encontrar cosas maravillosas!”, escribió como descripción al video de su audición.

La sorpresa de la doble de Shakira en ‘Yo me llamo’

En el episodio del 28 de agosto, la joven artista se presentó junto a 11 compañeros en una prueba de la que tres resultaron eliminados. El resto recibió su paso a la ‘escuela’ del programa, en donde podrán perfeccionar su técnica.

Para este desafío, la imitadora le apostó a interpretar la Bzrp Music Sessions, Vol. 53 que tanta polémica generó por las indirectas que recibe allí Gerard Pique, expareja de la atlanticense y padre de sus hijos Milan y Sasha.

“Shakira tiene tantas voces, pero con esta voz se ve más madura. No perdiste el aire, nunca te sentiste cansada. Manejaste el escenario de una manera grandiosa. Muy hermoso, realmente”, opinó Amparo Grisales al escucharla cantar.