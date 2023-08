Carolina Cruz y Jamil Farah disfrutan de unas románticas vacaciones en un crucero

Carolina Cruz es una de las presentadoras con mayor reconocimiento en la televisión colombiana, gracias a su participación en diferentes programas de RCN y Caracol, como Muy Buenos Días y Día a Día.

La vallecaucana, madre de dos hijos, fruto de su unión con el actor Lincoln Palomeque, de quien se separó el año pasado, confirmó hace unos meses que se dio una nueva oportunidad en el amor, pero esta vez con el piloto Jamil Farah.

A finales de mayo de 2023, Jamil Farah y Carolina Cruz confirmaron públicamente su relación amorosa Fotografía por: Instagram @jamil_farah

Las románticas vacaciones de Carolina Cruz y Jamil Farah

Según se expone en las publicaciones que la también modelo ha colgado en Instagram con su pareja, desde hace días están disfrutando de unas vacaciones en las Bahamas, donde se montaron a un crucero y emprendieron un romántico viaje.

Las imágenes también dejaron en evidencia la complicidad y el enamoramiento del cual ambos disfrutan en este momento de su vida.

Puedes leer también: Pipe Bueno hizo sorpresiva confesión sobre Espinoza Paz en ‘Yo me llamo’ ¿Arrepentido?

Sin embargo, Carolina Cruz y Jamil Farah no están solos, pues varios amigos suyos les acompañaron en esta inolvidable experiencia.

El día que Carolina Cruz le salvó la vida a Ana Karina Soto

A través de su cuenta de Instagram, la conductora de Buen día Colombia hizo una reveladora confesión sobre su amiga y colega, luego que uno de sus seguidores le preguntara: “¿Alguna vez has tenido ansiedad o crisis de ansiedad?”.

En su respuesta, Ana Karina afirmó que no le gustaba hablar mucho sobre eso, pues es algo muy privado. Sin embargo, abrió su corazón y reveló que en un momento de su vida sí atravesó un momento difícil causado por la ansiedad: “A mí no me gusta hablar mucho de este tema, de hecho creo que nunca me habían hecho la pregunta tan puntual, pero sí, en una época de mi vida en la que me pasó una situación bastante compleja, difícil, complicada de manejar, de sobrellevar, de entender, de asumir”.

Te podría interesar: Amparo Grisales ‘paró’ en vivo a presentador de ‘Día a Día’: “Atrevido, respete”

Enseguida, se refirió puntualmente a una depresión. Afortunadamente, su amiga Carolina Cruz la ayudó en todo ese proceso: “Era una depresión mezclada con ansiedad y mi gran amiga Carolina Cruz me recomendó a Santiago Rojas y la verdad es que me ayudó muchísimo. Me hicieron unas terapias, me mandaron unas goticas y me funcionó, me ayudó mucho”.