Lincoln Palomeque presumió cambio extremo en su rostro y recibió fuertes críticas

Lincoln Palomeque es un actor que goza de gran reconocimiento, gracias a su participación en exitosas producciones nacionales e internacionales, tales como Las muñecas de la mafia, Perfil falso, La reina del sur, Allá Te espero, entre otras. Además, durante 8 años fue pareja de la presentadora Carolina Cruz, con quien tuvo dos hijos: Matías y Salvador.

Sin embargo, el artista cucuteño ha sido noticia recientemente gracias a una serie de fotos y videos que ha colgado en su cuenta de Instagram, por medio de las cuales se ha mostrado muy diferente a como lucía tiempo atrás.

“De las cosas lindas que tiene esta profesión es hacer personajes malos, buenos, chistosos, bonitos, feos, galanes y otros no tanto; yo he pasado por todos. Aunque en unos me quieren en otros no tanto, pero digan si me prefieren con barba o sin barba”, escribió Lincoln Palomeque como descripción a una de sus publicaciones.

Según se observa en dicho posteo, la barba que caracterizó a Lincoln Palomeque durante mucho tiempo fue cortada, al parecer, porque trabaja en un nuevo personaje. Y aunque este cambio es uno de los que más resalta, también hay quienes aseguran que se habría sometido a diferentes tratamientos estéticos.

Como argumento de dichas especulaciones, la comunidad internauta destaca que “la piel se le ve un poco más tensionada de lo normal” y “parece que ni siquiera puede abrir los ojos”.

Por su parte, el actor de 46 años ha decidido guardar silencio y omitir los comentarios de quienes lo siguen en redes sociales, pues hasta el momento no se ha pronunciado para aclarar o desmentir que se haya sometido a algún tipo de procedimiento.

El día que suplantaron a Lincoln Palomeque en redes sociales

En entrevista con la Revista Vea, el famoso actor recordó cuando una persona, procedente de otro continente, suplantó su identidad en redes sociales con la intención de estafar a quienes le siguen en estas plataformas digitales.

“Empecé a recibir capturas de pantalla y mensajes de alguien que se estaba haciendo pasar por mí y usaba mis fotos, pero era como de Sudáfrica, no recuerdo muy bien. Creo que pedía dinero para una supuesta cirugía, es que no me acuerdo bien porque fue hace rato”, explicó.

Sin embargo, esta no es la única vez en que Lincoln Palomeque ha sido víctima de los delincuentes cibernéticos, pues en otra ocasión hubo alguien que uso su nombre y sus fotografías para aprovecharse de sus seguidoras:

“En otro caso también, que ya es más cercano, usaron mis fotos en un perfil, pero esto era para enredar peladas. No sé, me imagino que era alguien tratando de conquistar mujeres y, obviamente, usó todas mis fotos. Empezaron a decirme: ‘Oye, mira que se está haciendo pasar por t y me invitó a salir’. Lo que hice fue alertar a través de mis redes sociales que yo solo tengo una cuenta oficial”.