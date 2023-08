Shakira vio a su imitadora en ‘Yo me llamo 2023’ y así reaccionó: “increíble”

El repechaje de las audiciones a ciegas de Yo me llamo, de Caracol Televisión, ha generado opiniones divididas entre los televidentes y usuarios en redes sociales. Algunos han estado de acuerdo con las decisiones de los jurados César Escola, Amparo Grisales y Pipe Bueno, mientras que otros los han criticado porque supuestamente, han pasado a algunos imitadores que no merecen estar en el programa, y otros que tienen más talento han quedado por fuera.

Shakira de ‘Yo me llamo 2023′ sorprendió a la original

En el capítulo del pasado lunes 28 de agosto, llegó al escenario de Yo me llamo la doble de Shakira, quien sorprendió no solo por haber llevado un vestido negro, casi igual al que usó la original en el show de Jimmy Fallón, sino también por su interpretación de Music Sessions #53.

Amparo Grisales no pudo ocultar sus lágrimas de emoción: “a mí me encanta. Estoy tan emocionada que estoy que lloro. Fue impresionante, yo te digo que Shakira te ve y no sé qué va a hacer. Shakira tiene tantas voces y con este tema cambió su voz, la maduró más y es una voz que la maneja divino”. Pipe Bueno, por su parte, le dijo: “lo que hiciste fue increíble. Sensual, sexi, mamacita”.

¿Qué dijo Shakira de su imitadora en ‘Yo me llamo’?

En las últimas horas, la artista original subió una historia a su cuenta de Instagram donde tiene 88,6 millones de seguidores, dejando su opinión sobre la participación de su doble en el reality de Caracol Televisión.

La cantante puso un pedazo de la presentación de la concursante y escribió: “increíble pero cierto. Mejor que el original”. Aunque no puso nada más, la intérprete de Copa vacía dejó en evidencia que le gustó mucho verse reflejada en esa participante, pues su voz es muy parecida a la suya.

En redes los internautas también han dejado sus opiniones: “Espectacular... Futura ganadora aunque es muy prematuro decirlo pero es la mejor versión en imitadoras de Shakira”, “imitar a Shakira es realmente difícil, pero esta niña lo hace súper bien”, “Sí.. esa sí se llama.. muy bella la chica”, “quiero que ella sea la ganadora”, “para mí esa es la ganadora”, “futura ganadora sí se llama Shakira”.