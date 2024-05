El error de Cristina Hurtado en ‘LCDLF’ que no le perdonaron los televidentes

En medio de los comentarios sobre su “nula relación” con Carla Giraldo en La casa de los famosos (LCDLF), seguidores y detractores de Cristina Hurtado permanecen al tanto de su desempeño como presentadora del reality show de Vix y RCN.

Precisamente, fueron estos curiosos televidentes los que sacaron a relucir la insólita equivocación que la antioqueña cometió durante el capítulo 100, tras hablar sobre la familia de Alfredo Redes, uno de los concursantes.

Cristina Hurtado ha dado mucho de qué hablar debido a su rol como presentadora en 'La casa de los famosos'. Fotografía por: Archivo

El error de Cristina Hurtado con Alfredo Redes en ‘La casa de los famosos’

Resulta que, con motivo de la celebración de los cien días del programa, el influenciador cartagenero se animó a cocinar para sus compañeros, aun cuando la culinaria es una de sus mayores debilidades.

“Bueno familia, esta es la primera comida que hago en mis 26 años de vida. Yo no sabía cocinar, aquí fue donde aprendí a cocinar. Pantera me enseñó a hacer alitas sudadas y Diana me enseñó a hacer arroz. Me puse ‘la 10′ con mis compañeros y a cocinarles. Pero este no es cualquier almuerzo, es el almuerzo del día 100 de La casa de los famosos Colombia y quedó exquisito, ¿no, muchachos?”, dijo Alfredo Redes frente a las cámaras del programa.

A los pocos segundos, la producción abrió paso a Cristina Hurtado. Fue allí cuando la presentadora cometió un error que el público no pasó por alto, teniendo en cuenta que, mientras derrochaba elogios, olvidó que el participante contó en la ‘línea de vida’ del concurso que su mamá es fallecida.

“Alfredo tiene muy buena sazón, esperamos que cuando salga de La casa de los famosos vaya y le cocine también a su novia, a sus hijitos, a su mamá, a todos, comprometido con todo el público”, comentó la conductora de La casa de los famosos.

Reacciones del público al error de Cristina Hurtado en ‘La casa de los famosos’

Como era de esperarse, el pequeño desacierto de la paisa de 40 años no pasó desapercibido entre los televidentes, quienes se volcaron a las redes sociales para opinar al respecto.

”¿Si ven que Cristina Hurtado no ve el programa?”, “qué diferencia con Carla Giraldo, quien conoce bien a los participantes y siempre es muy acertada al hablar sobre ellos”, “a cualquiera le puede pasar, por más que haya visto la ‘línea de vida’ de Alfredo Redes” y “me imagino lo que Alfredo pensó en ese momento”, fueron algunos de los comentarios que recibió la presentadora de La casa de los famosos Colombia.