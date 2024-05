Fuerte advertencia de Martha Isabel Bolaños a La Segura: “No quiero perjudicar a nadie”

Aun después de su eliminación, ‘La Segura‘ sigue siendo tema de conversación dentro y fuera de La casa de los famosos. En horas recientes, por ejemplo, se volvió viral un clip a través de redes sociales en el que se escucha a Martha Isabel Bolaños hacerle una fuerte advertencia a su antigua compañera y rival en el programa.

Martha Isabel Bolaños y La Segura en 'La casa de los famosos'. Fotografía por: Canal RCN | Edición Revista Vea

La fuerte advertencia de Martha Isabel Bolaños a ‘La Segura’

Molesta por los comentarios que Nathalia Segura y otros integrantes de los ‘Papillentes’ hicieron sobre su cercanía con Julián Trujillo, la caleña se desahogó con sus amigos ‘Galácticos’.

“La Segura hablaba de que cuando alguien tiene pareja, hombre o mujer, lo de los besitos en la espalda con otra persona no va, lo dijo por Julián y yo ¡Claro! Me lanzó mi miradita (...) Todo porque, en estos días, yo lo agarré por la espalda y le di un besito aquí atrás (en el hombro), pero nada que ver”, aseguró Martha Isabel Bolaños.

Y aunque se pensó que la conversación entre el equipo ‘Galáctico’ concluía con el comentario de ‘La Pupuchurra’, la actriz también aprovechó para dejarle una advertencia a ‘La Segura’ y dejó entrever que conoce un secreto que podría perjudicarla.

“Solamente les digo una cosa: el que tiene rabo de paja no debería arrimarse a la candela ¡Solo les digo eso! Yo no voy a hablar porque no quiero perjudicar a nadie, pero el que tiene rabo de paja no debería arrimarse a la candela porque ya cuando yo salga de aquí es otra cosa“, concluyó Bolaños, a lo que Sebastián González agregó: “Yo sé por quién lo dices porque yo también sé”.

Te equivocas, miedo debe de tener la insegura, cuando Martha salga va a contar las cochinadas de Segura con Pantera, pobre Baladan.😂😂#LaCasaDeLosFamososCol #LacasadelosfamososColombia https://t.co/34zztE8IWI pic.twitter.com/uPScR74lQh — Némesis (@MaryBol95533136) May 22, 2024

¿A qué se refieren Martha Isabel Bolaños y Sebastián González sobre ‘La Segura’?

Teniendo en cuenta que no quedó claro a qué situación hacen referencia los integrantes del team ‘Galáctico’, televidentes de La casa de los famosos se volcaron a las redes sociales para especular al respecto.

Por el contrario, seguidores de ‘La Segura’ salieron en su defensa y advirtieron que Martha Isabel Bolaños no tiene cómo argumentar los señalamientos que sugiere en plena competencia.

