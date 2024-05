Tenso enfrentamiento entre Nataly Umaña, Alfredo Redes y Ornella Sierra: hubo lágrimas

Nataly Umaña volvió a La casa de los famosos y las reacciones por parte de sus compañeros no se hicieron esperar, pues llegó con afiladas pullas a quienes hablaron sobre ella y su romance con Miguel Melfi, el cual desencadenó en la ruptura con Alejandro Estrada.

Y es que, sumado a los comentarios que le hizo a Martha Isabel Bolaños y Ornella Sierra, la actriz protagonizó en la tarde del 23 de mayo un tenso cruce de mensajes con Alfredo Redes.

Nataly Umaña entró de nuevo a 'La casa de los famosos', pero no a competir, pues su estadía será temporal. Los televidentes deberán decidir por votación en línea si la ex de Alejandro Estrada estará durante cinco o siete días. Fotografía por: Canal RCN

Así enfrentó Nataly Umaña a Alfredo Redes y Ornella Sierra

La tolimense de 38 años aprovechó su regreso al reality show para confrontar a todos aquellos que, según ella, han hablado mal a su espalda durante estos más de tres meses.

Tal fue el caso de Alfredo Redes, quien suele hacer bromas a Miguel Melfi con Nataly Umaña. Por ejemplo, en una ocasión lo invitó a esconder los alimentos de la casa, pero el panameño se negó y por eso el cartagenero le dijo: “Él respeta la comida ajena, pero no respetó la comida de Alejandro Estrada”.

Debido a estos y otros comentarios, la conocida actriz reprochó al creador de contenido: “Tú hablando cosas de una mujer cuando tienes esposa, una hija y tuviste mamá. Yo soy mujer y también vengo de una, por eso a mí me hieres (...) Duele porque te conozco, viene de ti y porque nunca te he hecho nada, aparte”.

“Estamos en un reality y yo hablo de lo que veo aquí. Siempre he dicho que mi juego termina cuando yo cruce esa puerta, ¿me entiendes? (...) Nosotros afuera no peleamos con nadie ni nada, pero estamos aquí adentro, donde nos agarramos por cualquier cosa y cogemos cualquier tema, pues es lo que estamos viviendo ahora mismo. Esta es nuestra realidad, por decirlo así”, contestó Alfredo Redes.

Finalmente, Nataly concluyó el enfrentamiento con su compañero y le dejó una corta reflexión: “Sí, al final ustedes están acá, es lo único que tienen y es lo único que hay, pero de la abundancia del corazón habla la boca (...) Pero mi realidad fue la misma y nunca hablé mal de nadie”.

El roce entre Nataly Umaña y Ornella Sierra en el que hubo lágrimas

La actriz fue invitada al ‘pinky call’, sección que la influenciadora y psicóloga tiene para entrevistar a los habitantes de la casa. Como suele ser costumbre, ‘La Barbie Costeña’ le hizo algunas preguntas picantes, pero no esperaba las respuestas que recibió y terminó llorando tras finalizar la charla, pues cuestionó su ética profesional.

“Tú sabes que uno en eso tira pulla y vainas porque todo es mamadera de gallo, entonces yo le dije: ‘vi que andas mucho con los ‘Galácticos’, ¿qué pasó, estás resentida con los ‘Papillentes’? Entonces me dijo dizque ‘no, resentimiento no, pero me pasa algo con una amiga que es psicóloga a la que yo le conté algunas cosas y luego la vi diciendo que yo andaba haciendo estrategia. Ahí es donde yo pongo en duda su ética profesional’ ¡Así lo dijo, en mi sección!”, comentó entre lágrimas en medio de una charla con los ‘Papillentes’.

Al escuchar esto, Karen Sevillano advirtió que está “esperando” a que Nataly Umaña le haga algún comentario para responderle con toda: “Sea lo que sea, siento que nadie en este reality debe juzgar tu carrera porque aquí no viniste a ser psicóloga de nadie (...) Nosotros aquí somos compañeros suyos, no sus pacientes”.