Martha Isabel Bolaños se desahogó en contra de Alfredo Redes: “Me da pesar”

Como suele suceder tras cada eliminación en La casa de los famosos, Martha Isabel Bolaños concedió varias entrevistas en las que habló sobre su experiencia y compañeros en el reality show de RCN y Vix. Sin embargo, en una de estas le envió un fuerte mensaje a Alfredo Redes.

¿Qué dijo Martha Isabel Bolaños de Alfredo Redes?

Luego de reaccionar en Buen Día Colombia al momento en que el influenciador patea su ropa, la actriz tuvo una charla con Kienyke y allí opinó sobre Alfredo y otros integrantes de los ‘Papillentes’.

“Yo sostengo lo que dije dentro del reality, pero las cosas cambiaron cuando salí. Vi unas cosas que me dejaron sorprendida, no solo de Alfredo, sino también de Pantera, Karen Sevillano y La Segura”, expresó inicialmente.

Martha Isabel Bolaños aseguró que, aunque tenía claro con qué compañeros tenía diferencias, uno de los casos que más la sorprendió fue el de Alfredo Redes, pues en los primeros días de convivencia sintió que podían ser amigos: “Conecté con él el primer día por su historia de vida, por su bebé y su mamá, y me quedó una buena impresión que mantuve”.

“Él tiene una forma de ser introvertida, por lo que sus ataques no se sienten agresivos, pero lo son. Me di cuenta de que la situación era seria, pero yo siempre estuve bien (...) Eso no me afecta, pero me da pena ajena”, concluyó ‘La Pupuchurra’ en su contundente mensaje.

¿Martha Isabel Bolaños se arrepiente de su paso por ‘La casa de los famosos’?

“No me arrepiento de nada, sé que cometí errores y hay cosas que no repetiría, pero esos errores al ser tan consciente me hicieron recapacitar y sé que voy a mejorar y al día de hoy me siento en paz y eso es mi termómetro de que hice las cosas bien”, expresó en conversación con le emisora La Mega.

Sin embargo, en su entrevista con Buen Día Colombia, la caleña dejó entrever que no sembró amistades con quienes muchos creían.

“Con Isabella hubo rayes, la quiero, cuando se fue sentí la conexión, pero tampoco fluía mucho, tocaba remarla un poquito, entonces por eso digo que no voy a fuego con ella. Tengo que conocerla más afuera a ver qué pasa (...) A Mafe la quiero, la aprecio, pero no sé qué tanta amistad pueda surgir. Con Sebastián, Julián y José Miel sí, a la fija”, mencionó Martha Isabel Bolaños.