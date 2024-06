Miss Universe Colombia respondió a presentadora que la atacó con fuertes críticas

El pasado 2 de mayo se eligió a Daniela Toloza, candidata por el departamento del Valle del Cauca, como la nueva Miss Universe Colombia. Por esta razón, su pasado e historia de vida se convirtieron en tema de conversación entre el público y los medios de comunicación.

Fue entonces cuando se dio a conocer que la reina de belleza no siempre tuvo la figura que encantó al jurado y le hizo obtener la corona, pues padecía de obesidad y su vida estaba en riesgo, por lo cual se sometió a una cirugía bariátrica.

Daniela Toloza, Miss Universe Colombia 2024. Fotografía por: Instagram Daniela Toloza

Famosa presentadora criticó a Miss Universe Colombia 2024

A través del programa Siéntese quien pueda, de la cadena Univisión, se desarrolló un debate en el que la presentadora Kerly Ruiz cuestionó al certamen de belleza, al que tildó de “hipócrita”, por promover lo que considera como una falsa inclusión y diversidad.

Según Ruiz, no es cierto que en Miss Universe se estén aceptando nuevos cuerpos y medidas. Fue entonces cuando utilizó a la colombiana Daniela Toloza como ejemplo: “Me parece una hipocresía que una mujer tenga que operarse para ganar el concurso porque, al final, el estereotipo y las medidas, que muchos ven perfectas, son las que le llevan a ganar”.

Vea también: Papá de Shakira fue internado en UCI ¿Qué le pasó a William Mebarak?

”Dicen que las marcas quieren mujeres con ciertos tipos de cuerpos, fuera del estereotipo, pero al final se operan. (Daniela) se hizo una cirugía bariátrica porque a los 10 años sufrió una pérdida importante en su vida, como fue la de su padre, y empezó a comer y pasó diferentes procesos. Sin embargo, al final ella no llegó con su talla, como lo hizo Miss Nepal en el concurso anterior, aunque ya al final terminó inyectándose las famosas dosis para poder rebajar y quedar en el mismo estereotipo de siempre de la mujer ¡Hipócritas estos concursos!”, concluyó la presentadora venezolana.

Miss Universe Colombia 2024 le respondió a Kerly Ruiz

En una charla con el programa de entretenimiento Lo sé todo, la también diseñadora de 30 años reaccionó en vivo a las declaraciones que se hicieron en su contra y en contra del certamen. Por supuesto, aprovechó la ocasión y le respondió con un contundente mensaje.

“Me sorprende mucho cómo se expresa, con esa negatividad. Primero, la lleno de amor; y segundo, yo no me operé por un concurso de belleza ¡Lo hice por salud! Tengo clarísimo que el concurso llegó por añadidura y, por supuesto, es una competencia en la que siempre te quieres ver bien. Debemos dejar de estigmatizar un procedimiento que mejore tu salud y te haga sentir mucho más segura contigo misma”, le dijo Daniela Toloza a la presentadora Kerly Ruiz.

Lee aquí: ¿Por qué detuvieron al papá de Yina Calderón? El caso involucró un carro hurtado

“Ya por temas de salud, el doctor me dice a los 22 años ‘bueno, Daniela, tienes que tomar una decisión porque estás a punto de ser diabética’, ya estaba en obesidad grado 2, o incluso solo estar 5 años más en este mundo, esto me hizo abrir los ojos y por eso me operé”, aclaró la Miss Universe Colombia 2024 sobre los motivos de su operación.