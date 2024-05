Mamá de Omar Geles conmovió con sus primeras palabras en el sepelio

A esta hora continúa el homenaje a Omar Geles en la Plaza Alfonso López, en Valledupar, donde se realizan sus honras fúnebres, tras su inesperado fallecimiento el pasado martes 21 de mayo.

Omar Geles Fotografía por: JOHAN LOPEZ

El compositor de Los caminos en la vida y Cuatro rosas, dejó un gran vacío en el folclor en Colombia. Amigos, seguidores y familiares, han lamentado con profunda tristeza su pronta partida. Varios artistas del género vallenato Como Silvestre Dangond, Peter Manjarrés, Ana del Castillo, Elder Dayan Díaz, Wilfran Castillo, entre otros, llegaron a la Plaza Alfonso López para acompañar en este difícil momento a Maren García, viuda del acordeonero; sus hijos; doña Hilda, su mamá, y demás familiares.

Mamá de Omar Geles cantó ‘Los caminos de la vida’

Durante uno de los sentidos homenajes que le han realizado a Geles, Peter Manjarrés invitó al escenario a doña Hilda Suárez, progenitora del cantante, para que entonaran juntos el tema Los caminos de la vida, una de las canciones más exitosas y emblemáticas del repertorio de Geles.

Ese emotivo momento ha sido muy comentado en redes sociales, teniendo en cuenta que la madre de Omar Geles sufrió una descompensación cuando llegó a la Biblioteca Rafael Carrillo Lúquez, donde habían llevado el cuerpo de su hijo.

“Qué tristeza tan fuerte”, “inevitable llorar con esas escenas”, “qué dolor tan grande para ella”, “ninguna madre está preparada para esto”, “Dios la ayude con ese dolor”, “que Dios la llene de mucha fortaleza”, “el amor más grande del planeta, el de una madre”, “Dios la acompañe en estos momentos tan duros”, son algunos de los comentarios que han dejado los usuarios en las diferentes redes sociales.

Primeras declaraciones de la mamá de Omar Geles

La progenitora del cantante se pronunció ante el público, dando unas sentidas palabras. “Ustedes me van a perdonar porque Omar Geles no tiene muchos días que se murió, él me dijo que no le guardara luto, pero yo sí se lo guardo. No puedo decir más nada”, afirmó doña Hilda.

Esas breves palabras hicieron llorar a más de uno, tanto asistentes como internautas, quienes han seguido de cerca el homenaje que se le está haciendo a Omar Geles para honrar su memoria.

“Dios le conceda fortaleza a ese corazón”, “qué pesar, ese dolor de perder un hijo es muy fuerte. Que Dios les de fortaleza para vivir con la ausencia de un gran hijo”, “qué tristeza”, “las madres son un amor tan inédito. Dios te bendiga viejita y te ayude con este dolor que hoy día estás pasando”.