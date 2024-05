Eliminación de Francisco del ‘Desafío’ no gustó en redes: “era uno de los mejores”

El capítulo 36 del Desafío 2024 despertó muchas emociones en los televidentes, luego de la intensa prueba a muerte que vivieron los participantes de Alpha y Beta.

Francisco, quien es oriundo de Cúcuta, Norte de Santander, alcanzó a emocionar a sus seguidores pues le llevaba una gran ventaja a Santiago, pero a la hora de la definición, no pudo terminar por lo que, automáticamente, fue eliminado de la competencia.

De acuerdo con lo que dijo en diálogo con CaracolTv.com, no pudo superar todo el circuito, pues sus fuerzas se habían agotado, impidiendo que las bolas de cemento cayeran en el interior de las llantas.

“Me siento triste porque no pensé que iba a salir tan temprano, tenía mucho potencial y bueno, la pista no me dio, el peso no me dio, tengo que aceptar la derrota. Me faltó un poquito, no de impulso, sino tal vez de fuerza. No pude, realmente no logré encholar la bolita, pero bueno”, dijo.

Reacciones en redes por la eliminación de Francisco del ‘Desafío 2024′

Francisco fue uno de los competidores más queridos de esta edición del Desafío 2024. Además, durante su paso por el reality de competencia deportiva, fue uno de los más fuertes. Por tal razón, a muchos de los televidentes y usuarios en redes les tomó por sorpresa su eliminación.

“Francisco estaba en mis finalistas, no estoy soportando”, “con la salida de Francisco me da igual quien gane en la final del Desafío”, “él era mi favorito desde el primer día”, “se fue uno de los mejores, qué tristeza me dio su salida”, “merecías estar más tiempo Francisco, eras uno de los mejores del Desafío”, son algunos de los comentarios que dejaron.

¿Cuánta plata se llevó Francisco del ‘Desafío XX’?

El exparticipante de Alpha se convirtió en el séptimo eliminado del Desafío XX. El joven aseguró que, tras su salida, se reencontraría con su familia y, además, reveló que seguirá trabajando como operario de aseo. Sus planes de convertirse en creador de contenido siguen en pie, tal como se lo reveló a sus compañeros hace unas semanas.

“En esa empresa son muy solidarios, me dieron la oportunidad de venir, me dijeron ‘vaya, disfrute, que goce’ y eso fue lo que yo hice. Pidieron que dejara a Cúcuta en alto, a poner a todos los operarios de aseo, a los barrenderos, a los escobitas en alto”, dijo.

Sobre la suma de dinero que se ganó en el concurso de Caracol Televisión, reveló: “Ahorita, aproximadamente me llevo para la casita 18 millones 710 mil pesos. Igual me los voy a disfrutar y aprovechar muy bien con mis hijos y mi mujer”.