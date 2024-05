Aleja, ganadora del ‘Desafío 2023′, reveló que no quiere volver a ver a Sensei

El triunfo de Alejandra Martínez en el Desafío The Box 2023 desató toda una polémica en redes sociales. La bogotana se enfrentó con Guajira, quien se destacó por ser una de las participantes más fuertes.

Te puede interesar: Guajira del ‘Desafío The Box’ reveló por qué se alejó de sus compañeros

Desafío The Box 2023 Fotografía por: Cortesía Caracol Televisión

Por su parte, Aleja, como le dicen de cariño, fue cuestionada durante toda la competencia porque, aparentemente, era una de las más débiles y según muchos televidentes y usuarios en redes no merecía llegar a la final, ni mucho menos ganarse el millonario premio. En varias oportunidades afirmaban que Alpha siempre la llevó “de rastra”.

¿Qué pasó con Aleja y Sensei, ganadores del ‘Desafío The Box 2023′?

Luego de recibir los 400 millones de pesos, los exintegrantes de Alpha se mostraban en redes sociales muy unidos, yendo a entrevistas juntos y compartiendo otros espacios personales como viajes y fiestas.

Aparentemente, los ganadores del reality de competencia de Caracol Televisión eran muy buenos amigos, pero todo cambió cuando en febrero de este año sufrieron un accidente de tránsito. En entrevista con La Red, la modelo explicó lo que ocurrió ese día.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

“Yo iba manejando y al momentico todos se quedaron dormidos. Yo seguí conduciendo y todo bien. Había mucho trancón, pero ya estábamos llegando al último peaje para entrar a Usme y ‘Sensei’ se despertó, entonces me preguntó si me ayudaba a manejar y yo le dije que no. Él siguió acomodándose, pero no pudo seguir durmiendo y me dijo: ‘Ven, bebé. Cambiemos y yo te ayudo que yo ya dormí’. Entonces nos cambiamos”, relató.

Minutos después, el campeón del Desafío tuvo un microsueño y chocó: “La mula le pitó durísimo. O sea, él se metió al otro carril, como en diagonal. Yo en el momento que veo eso le grito durísimo. Mi reacción fue voltearme y coger el manubrio, pero en el momento que yo me volteo fue cuando ya sentí el choque”, relató.

Aleja y Sensei ya no se hablan

Recientemente, la también exintegrante de Omega brindó una entrevista para el portal Pulzo y allí sorprendió al revelar que, luego de ese accidente, su amistad con Sensei se fracturó y, desde entonces, no se han vuelto a ver ni tampoco a hablar. De hecho, confesó que no quiere volvérselo a encontrar.

Uno de los periodistas que la entrevistó le preguntó: “¿a quién no quisieras volver a ver?”, a lo que ella, sin pensarlo, respondió: “a Sensei”.

Más adelante explicó los motivos: “Terminamos bien con él, pero a veces las personas no son como uno piensa y se me desdibujó completamente, entonces ahora cero relación con él”, aseguró. Por ahora, Sensei no se ha referido al respecto.

Vea también: Alejo del ‘Desafío 2024′ enfureció y gritó a Gaspar: “váyase del equipo”