Esposa de Ómar Geles, Maren García, no soporta su partida: “estoy muerta en vida”

Después de una noche llena de música, pero también de mucha tristeza donde Ómar Geles comenzó a ser despedido en un homenaje, realizado en la plaza Alfonso López de Valledupar solo hay dolor en sus familiares y amigos que aún no entienden cómo uno de los más grandes del vallenato pudo irse inesperadamente, si hacía tres días antes había estado radiante en el escenario del estadio El Campín, en Bogotá.

Paradójicamente, minutos antes de producirse su muerte, Ómar grabó un video donde se ve entusiasta recomendando el deporte para estar bien de salud y anímicamente. Luego de jugar unos minutos el partido de tenis, disciplina que tanto le gustaba, se desplomó en al cancha. Había sufrido un paro cardíaco fulminante.

Volviendo al homenaje donde artistas como Silvestre Dangond, Ana del Castillo e Iván Zuleta cantaron en medio del dolor trozos de los temas que en algún momento Geles les dio para grabar, también estaba allí su esposa Maren García, la madre de sus tres hijos más pequeños y con quien Geles había decidido compartir el resto de su vida.

Después de una relación de casi 10 años, Ómar y Maren había caminado hacia el altar en el 2021. Los precedía una historia de amor romántica y llena de detalles. El mismo Geles mencionó en una entrevista que desde que la vio en un almacén de ropa se enamoró de ella.

Hoy Maren queda sola, sin el gran amor de su vida y padre de sus tres pequeños José Juan, José Mario e Isabella, esta última de tan solo 4 años.

“Te llevaste mi alegría”, Maren García, esposa de Ómar Geles

La misma noche que falleció el artista su esposa publicó una historia, con la foto de él de espaldas que decía: “Amor de mi vida entera. Me dejaste sin ti. No tengo fuerza, amor te las llevaste todas”. Este primer escrito dejaba ver que apenas empezaba el padecimiento.

Maren ha expresado su dolor en redes sociales Fotografía por: Instagram

Quienes la conocen han dicho que la mujer alegre y espontánea no brilló más desde que supo la noticia y en el velorio, se vio muy afectada por la situación, el dolor en ella se evidenció a distancia. Ella misma dejó consignado que su alegría se fue con su amado la noche del homenaje.

“Esposito mio eres la mitad de mi vida y yo la tuya, no sé qué voy a hacer sin ti. Te llevaste mi alegría y la mitad de mi vida”, con ese mensaje se fue a descansar.

En la mañana de este jueves 23, Maren dejó dos nuevos mensajes en sus historias y uno más, igualmente conmovedor, en su feed de Instagram.

“Amor me estoy muriendo amor de mi vida ...Mi compañero de mi vida me dejaste solita amooor qué hago amooor qué hago amor qué hagoooo”, escribió en la primera.

“Mi vida entera Me dejaste solita mi amor... Qué hago... Mi bebé me estoy muriendo”, tecleó en la segunda dejando muy clara la situación de tristeza, confusión y dolor en la que ha quedado.

En el feed resumió todo ese dolor y sensación de no saber qué camino tomar: “Amor de mi vida, mi otra mitad, mi compañero… Amor de mi vida, mi otra mitad, mi compañero de mi vida. Mi vida entera...Jamás imaginé estooooo mi amor estoy muerta en mi vida amor no sé qué hacer no sé qué voy hacer amor sin tiii...Mi vida mi linda, mi amor bonitooooooo.. Lo mas hermoso del mundo el ser humano más hermoso del mundooooooo”.

Luego no titubeó en dejar al desnudo que se siente sin fuerzas y perdida, sin saber cómo será su vida junto a sus tres hijos, por ello, pide a su fallecido esposo que le de esa fortaleza. La última parte del mensaje la dejó en mayúscula fija como una especie de gran lamento: TE AMOOOOOO TE AMOOOOOO TE AMOOOOOOOOO TE AMOOOOOOOOOO ME ESTOY MURIENDO SIN TI MI AMOR NO TENGO FUERZAAAAAAAAAAAAAA AMOR NO TENGO FUERZAAAAAAA…. Dame esa fuerza por nuestros 3 chiquitos”.

Omar Geles será sepultado este jueves 23 de mayo en Jardines de Ecce Homo, en Valledupar, a las 4 de la tarde.

