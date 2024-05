Ómar Geles: Así fue su niñez, llena de carencias y música

El juglar vallenato Ómar Geles, cuyo nombre de pila es Antonio Omar Geles, llegó al mundo el 15 de febrero de 1967 en Mahates Bolívar, aunque desde muy pequeño su familia se trasladó a Valledupar donde creció y se estableció.

Geles nació en el seno de una familia muy humilde, pero amante de la música y el folclor. En una de sus entrevistas Ómar recordó que hizo ‘berriche’ cuando su padre llegó con dos instrumentos musicales a casa y el que deseaba lo tomó su hermano.

“Mi historia con la música vallenata inicia cuando mi padre, Roberto Geles, le compró un acordeón a mi hermano Juan Manuel Geles, y a mí un tambor, cosa que me enojó mucho, puesto que yo quería era el acordeón. Yo hacía muchos berrinches porque a mí me gustaba era el acordeón y mi hermano no me lo prestaba, por lo que yo me imaginaba que estaba tocando un acordeón, hasta que mi hermano se aburrió y me lo dieron, es así que la primera vez que lo toqué le saqué la canción de Diomedes Díaz ‘Lucero Espiritual’, por eso, esa canción es la que siempre quiero tocar con todos mis colegas, es ahí donde se desprende todo mi amor por la música vallenata”, contó Ómar que tenía menos de 5 años.

Diomedes Díaz vaticinó que Omar Geles sería un grande

A los 10, se las arregló para tocar en una de las tradicionales casetas y practicó tanto que a los 13 años, un grande del género Diomedes Díaz, a quien tanto admiraba, reparó en él y supo que será un grande.

“Ojo con ese negrito que va a ser grande en el vallenato”, recordó Geles de lo que le dijo el ‘cacique de la junta’ al verlo interpretar el instrumento.

Omar Geles creció en medio de la pobreza

Pero si en la música cosechaba buenos comentarios y éxitos en casa la situación era distinta. Su madre en vista de la estrechez económica se veía en la obligación de emplearse en oficios varios. A veces no tenían para pagar los recibos y debían ir con un garrafón a buscar agua para cocinar. Eran tiempos difíciles. EN ocasiones no había siquiera para comprar zapatos nuevos en navidad o en cumpleaños. Justamente pensando en los sacrificios que hicieron sus padres en ese tiempo, fue que Ómar compuso su última canción, ‘Lo que vivió mamá', en honor a su madre y dedicada también a su segunda esposa y madre de sus tres hijos menores.

Omar Geles fue ascensorista

A comienzos de la década de los 80, Geles seguía buscando un lugar en la música, pero esta aún no le daba para vivir. Según José Félix Lafaurie, político, exviceministro y presidente de Fedegan, contó en Caracol Radio, Omar se le acercó y le pidió trabajo cuando él era director del seguro social en la ciudad. José Félix le dio una vacante manejando el ascensor y puede ser este perfectamente el primer empleo estable que tuvo Ómar.

En 1985 conformó junto a Miguel Morales la famosa agrupación Los Diablitos. EL apodo de Diablito también le llegó en su niñez. En principio este sobrenombre no le gustó, pero con el tiempo se acostumbró. Nació un día en el que su mamá lo llevó a un programa de radio con un pantalón blanco, con zapatos rojos y un suéter de ambos colores y el locutor, que se convertirá en mánager de artistas, Mario Puerta, le puso el apodo que lo hizo llorar. Al llegar a su cuadra los vecinos, que habían escuchado la entrevista, le gritaban a lo lejos: “Diablito, Diablito…”. Y él los encendía a pedradas.

Geles compositor de éxitos como Tarde lo conocí, Los caminos de la vida, Una hoja en blanco, La culpa fue tuya, EL amor más grande del planeta, Cuatro rosas, entre otros participó como acordeonero en el Festival de la Leyenda Vallenata. En 1985 se coronó Rey Vallenato Aficionado; en 1987 Rey de Reyes en la misma categoría y Rey Vallenato en 1989.

Cuando Omar comenzó a practicar el cristianismo decidió que Los Diablitos no era el mejor nombre para llevar, así que le cambió el distintivo a su agrupación y esta vez usó su nombre de pila. Geles falleció pero dejó en su legado más de 1000 canciones compuestas.

