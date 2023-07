Lowe León reaccionó al ‘problema’ de Felipe Saruma y su papá: “hay que esperar”

En los últimos días, fue tendencia un supuesto problema familiar que estaría enfrentando Felipe Saruma, esposo de Andrea Valdiri, con su papá Samuel Camargo. Al parecer, por cuestiones monetarias, el generador de contenido habría discutido fuertemente con él, quien además es su manager y está pendiente de sus proyectos laborales.

¿Qué dijo Lowe León sobre Felipe Saruma y su papá?

Samuel Camargo publicó un video en su cuenta de Instagram donde se ve mirando directamente a la cámara y diciendo unas fuertes palabras: “parecer una persona buena, bondadosa, caritativa, un ser de luz ante los demás, ante la opinión pública, pero todo un demonio en casa, con la gente que te conoce, con la gente con quien trabajas, es sencillamente insostenible”.

¿Para Saruma? Samy Camargo publicó fuerte video en redes y causó controversia 👀🔥 pic.twitter.com/QkpJMK0aZl — Solo Virales (@chisme_famosos7) July 10, 2023

Lowe León sorprendió reposteando el clip en su cuenta de Instagram y escribió: “solo hay que esperar: ‘el tiempo es el mayor rector’. Feliz noche familia”. Aunque no dijo nada más, los internautas dejaron sus opiniones: “siempre hay que escuchar las dos versiones”, “Lowe Leon el tiempo solo ha demostrado que usted siempre negó a su hija y la utiliza para promocionar sus fallidas canciones”, “le pega más fácil la polémica que la música”, “Lowe es el anuel Colombiano, la diferencia es que las canciones de Anuel si suenan y las de este man ni se topan”, “Hay dos cosas que veo malas: primero el papá de Saruma hablando mal del hijo y segundo Lowen metiendo las narices donde no debe”, “mucho man inmaduro colocar un post del suegro de la ex mujer”, “Señor usted no tiene velas en ese entierro, no haga que lo odien más. Le encanta la polémica”.

Lowe respondió a críticas

Luego de recibir múltiples críticas, el cantante reapareció en sus redes sociales para defenderse: “me importa literalmente un c*lo lo que piensen. Las cosas son como son y el tiempo va poniendo las cosas en su lugar. ¿Ser o parecer? No demora en estallar la olla a presión. No lo digo yo ah. Comienzan los zombies en 3,2,1″, escribió el cantante en un comentario de una publicación de una cuenta que posteó la noticia.