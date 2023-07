¿Andrea Valdiri recibió ‘pulla’ de la esposa de Lowe León?: “mujer ardida”

La polémica entre Andrea Valdiri y Lowe León por la paternidad de Adhara, la hija que tuvieron en común, sigue dando mucho de qué hablar. Después de varios meses de polémica, hace varias semanas se confirmó que el cantante sí es el padre biológico de la niña.

Los abogados de los dos famosos han manifestado que no darán mayores detalles sobre el proceso, pues involucra a una menor de edad; sin embargo, en redes sociales los involucrados no han parado de lanzarse fuertes indirectas.

Meses después de su ruptura, el cantante se casó con Liceth Córdoba, y la bailarina con Felipe Saruma, quienes también han estado involucrados en el escándalo.

¿Qué pasó con la esposa de Lowe León?

Varias veces, la esposa de Lowe León se ha referido al respecto, defendiendo a su esposo de las acusaciones que ha recibido en redes sociales cuando sus seguidores lo han tratado de “mal padre”.

Hace unas horas, a través de la nueva red social Threads, la esposa de Lowe volvió a tener una fuerte discusión con algunos usuarios. “Los hijos no se niegan, los hijos son sagrados. El que niega a su hijo comete un gran pecado. Sigue la canción o dile a Lowe que la cante”, le escribió una usuaria.

Inmediatamente, Córdoba no tuvo reparo en responderle: “muéstrame el video donde él niegue a alguno de sus hijos. El man lo que hizo fue poner en entredicho la fidelidad de su ex, pero nunca dijo ‘no es mi hija’. Ustedes ni volviendo a nacer cambiarán de opinión y para qué ir en contra de tanta ignorancia y fanatismo estúpido. Para terminar te digo, escoge bien a quien le vas a parir y más si eres de las que va a pensar más como mujer ardida que como mamá”.

Esposa de Lowe León: “a los hijos no se usa para castigar un hombre”

El mensaje no paró ahí. Nuevamente le reclamaron que, supuestamente, Lowe negó a Adhara: “¿y qué pasa cuando los niegan y después se hacen los que los reconocen Cómo se llama eso?”. Sobre eso, Liceth refutó: “a los hijos no se usan para castigar a un hombre. Los niños son sagrados. Punto final. No pienso discutir con tanto simio”. Ese comentario que escribió Liceth fue asociado como una indirecta para Andrea Valdiri.

Cuando parecía que la “discusión” había terminado, la usuaria volvió a arremeter contra ella: “debería admitir la verdad amiga, pero el ojo nunca mira para adentro, y ese mecanismo de defensa tan obsoleto, cuando saben que no tienen razón. Por qué será que para poder sonar tiene que ser por medio de la otra. Eres Lowe León versión Liceth”. Para concluir, Córdoba agregó: “el tiempo querida amiga pone todo en su lugar. Gracias a Dios bendito que no comemos por andar sonando en redes sociales”.

Críticas en redes a esposa de Lowe León

Los seguidores han criticado a Liceth, afirmando que, supuestamente, se está “metiendo” en lo que no le corresponde a ella, pues ese problema es entre su esposo y ‘La Valdiri’: “el problema es entre Valdiri y el indio, ella tan metida”, “¿esa mujer no se cansa?”, “esa señora a toda hora es a tirarle a La Valdiri, mamita trabaje en lo suyo y deje de meterse en lo que no le importa eso es problema de su marido y Andrea”, “lo mejor que uno como mujer puede hacer si la pareja tiene hijos, es mantenerse al margen y no opinar al respecto”.