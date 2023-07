Jessica Cediel respondió a quienes la critican por creerse “gringa”. Esto dijo

Jessica Cediel ha sido una de las presentadoras más comentadas de la televisión colombiana. La bogotana se ha caracterizado no solo por su talento en la conducción de programas, sino también por su faceta como actriz.

Jessica Cediel

En su cuenta de Instagram suma 10,2 millones de seguidores y allí es muy activa publicando contenido sobre su vida profesional y algunos detalles de su vida privada, que suele ser la más comentada por los internautas.

Jessica Cediel se defendió de las críticas en redes

En varias oportunidades la presentadora ha sido blanco de críticas por las fotos y los videos que publica bailando, también por algunas de sus opiniones sobre diferentes temas de interés social y por sus fallidas relaciones amorosas.

Comentarios como: “Jessica eres muy linda pero porfa NO BAILES SALSA”, “cuando vivía en Colombia admiraba esta chica, pero a lo largo de los años veo que solo hace contenido sin sentido, muy inmadura y nada interesante”, “eres muy bonita pero bailas muy arrebatado, toca que tomes unas clases de baile”, “siempre mostronsita con cualquier pretexto”, son los que le han dejado sus seguidores en sus redes sociales.

Cansada de las críticas, la presentadora respondió contundentemente: “que si bailo o no bailo: a mí me gusta como bailo. Que si tengo el pelo muy largo: A mí me gusta mi pelo así. Que si ya me dejo el tren: mi tren va a toda y yo soy la que manejo. Que si ahora me creo “gringa”: no, pero pocos tenemos la bendición de triunfar en tierras ajenas. Que me quedaré solterona: si estoy o no estoy con alguien es porque yo quiero, no porque me toca”. Que en qué trabajo: en mi pasión que amo y respeto con locura. Que me veo diferente: obvio estoy hermosa porque ando entrenando con juicio. Que tan inmadura: bueno, eso sí, siempre lo seré. Solo por mencionar”, escribió.

Luego, publicó otra imagen y concluyó: “así que para finalizar. Vive tu vida y sé feliz. Recuerda que no tienes que caerle bien a todo el mundo. Solo procura respetar la vida del otro y listo. Yo vivo mi vida feliz y agradecida con Dios, ¿y tú?”.

¿Por qué usuarios dicen que Jessica Cediel se volvió “gringa”

El pasado 4 de julio, Cediel publicó un polémico post por motivo de la celebración de la Independencia de Estados Unidos y que logró más de 60 mil reacciones.

En las imágenes aparece la bogotana luciendo un traje de baño con los colores de la bandera de USA. “US, Agradecida”, escribió. En los comentarios, muchos de sus seguidores la criticaron: “más colombiana que portar el carnet de la vacuna en el forro del celular”, “una colombiana de pura sepa y ahora celebra el 4 de julio como si fuera su país esperemos con que nos sale el 20 dé Julio”, “qué payasada el dia de Independencia de Colombia ese día ni lo nombras falta de personalidad”, “qué hacemos con la gringa”.