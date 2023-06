Lowe León se defendió de acusaciones de Andrea Valdiri: “me quieren separar de ti”

Todo parece indicar que la pelea entre Andrea Valdiri y su ex Lowe León no tendrá fin, al menos por ahora. La bailarina y el cantante siguen protagonizando diferencias por todo el proceso legal que han llevado en los últimos años por la paternidad de Adhara, la hija que tuvieron en común.

Andrea Valdiri y Lowe León Fotografía por: Instagram

La relación de los artistas terminó en los peores términos, luego de que se mostraban muy enamorados en redes sociales. Todo comenzó cuando ‘La Valdiri’ confirmó que estaba embarazada. Meses después, Lowe exigió una prueba de ADN una vez la niña naciera para corroborar que sí fuera hija suya.

Después de una extenuante batalla legal, se logró hacer el procedimiento que arrojó un 99,9% de compatibilidad. “La firma Víctor Mosquera Marín Abogados, se permite dar a conocer a la opinión pública que el día 27 de mayo del 2023, se obtuvo resultado positivo del 99.999% de la prueba de paternidad practicada al señor Lowe León y a la hija menor de edad de nuestra representada, la señora Andrea Valdiri”, dice en un comunicado de la firma de abogados que representa a la bailarina.

¿Qué fue lo que dijo Lowe León de Andrea Valdiri?

La semana pasada, el cantante de vallenato estuvo como invitado en el programa Buen Día Colombia, del canal RCN. Además de hablar de su carrera artística, también se refirió a su Adhara y cómo llevan el proceso actualmente. “Es un tema delicado que lleva un proceso bastante largo desde hace un año. Solo espero que, ese restablecimiento de derechos como padre se pueda dar porque soy el papá de Adhara. No tuve a mi papá y sé la importancia que tiene que un padre esté presente en la vida de un hijo”, dijo en el matutino.

De igual manera, contó cómo fue el día que conoció la niña. “La conocí el día de la prueba de paternidad en Medicina Legal. Ese ha sido el único acercamiento que he tenido con ella. ¿Cómo se pueden sentir los padres cuando sienten que tiene una hija y no puede verla? Es bastante impactante, sobre todo, la cuestión de… Es que esta vaina no puedo hablarla. La vi, me agaché, ella tenía una ‘tablet’ color rosado, estaba muy esquiva de la gente que estaba alrededor, saludándola. Me cogió la mano y me dijo: ‘Vamos’ y yo le dije: ‘¿Vamos pa dónde?’”, contó.

Andrea Valdiri se refirió a las declaraciones de Lowe León

Al parecer, las palabras de Lowe no fueron del agrado de la también empresaria, quien, de manera contundente, le respondió por medio de sus redes sociales: “hay un tema que había quedado con abogados, que de un tiempo para acá dejé de tocar en redes porque hay una menor de por medio, mi hija ‘Dharita’. Hay acuerdos que debemos cumplir. Pero siento que el señor ha salido a hablar muchísimo en todos los medios últimamente y siempre habla de la niña, entonces siento que esa parte no se está respetando… Si tú quieres que te conozcan porque eres artista, cantante, modelo o lo que sea, no metas tus temas personales y menos cuando hay un proceso. ¿Qué pasa con los acuerdos? No está cumpliendo, en todas las entrevistas he notado que dice: ‘Esta es la última vez que voy a hablar’. No quieres llevar una buena relación, las cosas las estás llevando por conveniencia y te estás victimizando”, puntualizó.

Por su parte, la firma de abogados de la modelo emitió un comunicado en redes sociales donde se lee: “recordamos que quien presentó la demanda de filiación paternal fue Andrea Valdiri en favor de su hija menor de edad en contra del señor Lowe León, es decir, es parte de un proceso de familia como demandado y en dicho proceso pudiendo reconocer voluntariamente a la menor de edad en la contestación de la demanda terminó acogiéndose a una prueba de ADN, esto desvirtúa cualquier manifestación ante los medios de comunicación de su interés de hacerlo voluntariamente”.

Finalmente, Lowe aseguró que seguirá “dando la pelea” para que le sean reconocidos sus derechos como padre: “el día que te tenga entre mis brazos todo habrá valido la pena. Lo haría y me aguantaría esto 1 millón de veces más. Te amo y te seguiré en esta lucha, aunque me quieran separar de ti”.