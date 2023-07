¿Clara Chía ya no está enamorada de Piqué? Detalles lo confirmarían

Desde antes de confirmarse la separación de Shakira y Piqué, ya se hablaba de un romance del español con una mujer más joven que él. A las pocas semanas se conoció la identidad de Clara Chía, la joven por la que el futbolista cambió a la barranquillera.

Te puede interesar: Nicol Triana, la joven que sería la ex de Jim Velásquez, novio de Alina Lozano

Desde entonces, la nueva pareja del espectáculo no ha dudado en demostrar su amor públicamente. En varias oportunidades han sido captados por los paparazzi y aunque no han revelado detalles de su relación, sí se ha podido conocer que tienen muchos planes a futuro, entre ellos, llegar al altar.

Más noticias de Piqué y Clara Chía Clara Chía, novia de Piqué, ganó la demanda contra el periodista Jordi Martin Clara Chía había demandado al ‘paparazzi’ Jordi Martin por fotografiarla junto a Gerard Piqué, asegurando que esa persecución le había causado problemas psicológicos. Leer aquí: Clara Chía, novia de Piqué, ganó la demanda contra el periodista Jordi Martin Video: Piqué y Clara Chía reaccionaron a ‘Acróstico’, la nueva canción de Shakira Luego de publicar una nueva foto juntos, Piqué y Clara Chía fueron cuestionados por ‘Acróstico’, la canción de Shakira en la que sus hijos Milan y Sasha cantaron y tocaron el piano. Así reaccionaron. Leer aquí: Video: Piqué y Clara Chía reaccionaron a ‘Acróstico’, la nueva canción de Shakira

¿Qué pasó con Clara Chía y Piqué?

Aunque ha pasado más de un año, Chía no ha dejado de recibir críticas, pues muchos fanáticos de la intérprete de Acróstico han afirmado que por culpa de ella, el hogar de la familia Piqué Mebarak se descompuso.

Ahora, el rumor en España es que, supuestamente, la joven de 24 años habría perdido interés en el exjugador del Barcelona, por la forma en la que se viste ahora. Eso tendría bastante molesta a la Relacionista Pública.

El portal Prensa libre afirmó: “ambos han dado de qué hablar semana tras semana luego de hacer oficial su relación; sin embargo, en los últimos días la polémica en torno a la pareja está en su punto más crítico. Durante el pasado fin de semana, surgió el rumor sobre el posible desinterés de Clara Chía Martí en su relación con Gerard Piqué debido a la forma de vestir del exfutbolista”.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Al parecer, Chía se habría sentido mal y señalada pues anteriormente se había dicho que ella era la encargada de ayudarle a escoger la ropa, en pocas palabras, ella es quien lo viste. “Los internautas criticaron la vestimenta de Piqué y, tras un mar de burlas, también recordaron que Clara Chía Martí es quien elige los atuendos que el exjugador español utiliza en los eventos a los que asiste”.

Además, esos rumores se suman a los comentarios de los internautas quienes aseguran que la pareja ya no se muestra igual de enamorada como al principio y que, supuestamente, solamente está con el ex de Shakira por interés. “La llorona, la que tiene fobia a la prensa, pero no fobia al meterse con un hombre casado, pobre niña”, “es famosa por ser la novia del ex de Shakira”, “solo quiere fama”, “se nota que no lo quiere”, comentan algunos internautas.