Felipe Saruma publicó emotivo video con la hija de Andrea Valdiri: “hasta morir”

Casi siempre, el nombre de Andrea Valdiri se convierte en tendencia pues su vida es de gran interés para sus seguidores, especialmente cuando es sobre algún tema relacionado con su área sentimental con Felipe Saruma, o de Adhara, su hija menor.

Desde que ‘La Valdiri’ terminó su fugaz relación con Lowe León, mientras estaba embarazada, comenzó toda una polémica por la paternidad de la niña quien nació el 7 de junio del 2021. Hasta el momento, la expareja continua en pleitos legales por ese motivo.

Felipe Saruma le hizo promesa a Adhara

Hoy Adhara está cumpliendo 2 años y por supuesto, la fecha no podía pasar desapercibida. Felipe Saruma, quien ha asumido el rol de padre de las dos hijas de Andrea Valdiri, publicó un emotivo video que terminó sacándole lágrimas a más de uno.

El clip ya cuenta con más de 449 mil likes. Allí el realizador audiovisual reunió una serie de momentos que ha compartido con la niña a lo largo de este tiempo. Recordemos que el joven de 24 años estuvo acompañado a su esposa en el día del parto. En ese momento, aún no eran pareja oficialmente.

En la descripción del post, Saruma le hizo una promesa a Adhara. “Como te lo prometí cuando aún estabas en el vientre de tu mamá, te voy a amar hasta morir”. Además, el fraternal video está acompañado de la canción Te regalo de Carla Morrison.

Entre las imágenes, aparece Saruma jugando con Adhara, haciendo gestos, comiendo, dándose besos, abrazos, etc. Los comentarios por parte de los internautas no se hicieron esperar, pues quedaron completamente conmovidos. “Un papá de verdad”, “eres un gran padre, tu princesa te ama demasiado”, “lo más importante es que siempre le has dado amor sin condición”, “eres un hombre tan increíble, qué lindos”, “me hizo llorar”, “denme tips de cómo no llorar viendo esto”, “es un hombre maravilloso e integro es un ejemplo para muchos hombres... Dios te bendiga”, “te felicito @felipesaruma tú eres el super pá para esa hermosa princesa”, “ese amor entre ustedes es único, ese lazo y vinculo que solo ustedes dos han construido”, dicen los internautas.

Andrea Valdiri celebra el segundo cumpleaños de Adhara

A través de su cuenta de Instagram donde tiene 9 millones de seguidores, la generadora de contenido barranquillera también expresó su amor por su hija. “Dos años maravillosos a tu lado. TE AMO alala”, escribió en una publicación junto a un carrete de fotos de la celebración que le realizó. De igual manera, en sus historias publicó unos videos de la pequeña.