¿Greeicy Rendón y Mike Bahía se van del país? Esto dijo el cantante

El viernes pasado, fue tendencia un video de Greeicy Rendón y Mike Bahía en medio de una entrevista en México. La pareja se encontraba hablando de sus proyectos laborales y de su historia de amor cuando, de un momento a otro, la caleña rompió en llanto mientras intentaba cantar su canción Att: Amor.

Greeicy y Mike Bahía. Fotografía por: Instagram

Aunque no explicó exactamente qué le sucedía, dejó claro que algo en sus vidas no marchaba bien. “Han sido unos días muy difíciles para nosotros, y a veces toca seguir cumpliendo con compromisos, aunque uno no tenga la energía, ni el corazón en la disposición, y esta canción significa esto para nosotros, cuando uno no encuentra motivos”, dijo la intérprete de Los consejos.

Muchos de sus seguidores relacionaron ese comentario con lo que les sucedió en las últimas semanas cuando fueron víctimas de robo en su finca, en Llano Grande, Medellín. De acuerdo con algunas versiones, fueron más de 1.400 millones de pesos que les hurtaron.

Mike Bahía confirmó que se va del país

Michael Egred Mejía, mejor conocido en el mundo de la farándula como Mike Bahía, se encuentra promocionando en México su nuevo álbum titulado Contigo.

Recientemente, el artista caleño visitó Los 40 México y allí reveló varios detalles de su vida. Además, dejó en evidencia que se mudará al país azteca. “Quiero decirle a la gente que al final esto es la respuesta de que hay que seguir el corazón y hay que hacer lo que nos apasiona, así los temores nos hagan sentir inseguros de que ese es el camino correcto”, comenzó diciendo.

Enseguida, el entrevistador dijo: “y con esto Mike Bahía confirma que se viene a vivir a México”. En efecto, el cantante confirmó la noticia: “¡Con esto lo confirmo! Es el momento de vivir en México, porque ¿saben qué? En Colombia estoy en una zona de confort. Suramérica me hace sentir en zona de confort y México me hace sentir como si volviera a empezar”.

¿Qué pasará con Greeicy Rendón y su hijo Kai?

Por ahora, se desconoce si Greeicy y su hijo Kai también se irán con Mike para México o si ellos se quedarán en Colombia. Además, no se sabe tampoco qué sucederá con su finca en Llano Grande, donde han compartido momentos muy especiales.