Karol G y Young Miko protagonizan nuevos rumores de romance ¿Cuál es la razón?

Karol G presentó a Feid como su novio en junio de 2023, cuando llegaron de la mano a un concierto en Miami. Sin embargo, tres meses después surgieron entre los curiosos ciertos rumores que involucran sentimentalmente a ‘La Bichota’ con Young Miko, una famosa cantante puertorriqueña.

Karol G y Young Miko tienen una gran amistad, que se ha visto reflejada en su trabajo juntas Fotografía por: PHRAA

¿Por qué se dice que Karol G y Young Miko son pareja?

La versión de un supuesto romance entre ambas comenzó a circular a partir de septiembre pasado, luego del concierto que la colombiana brindó en Houston (Estados Unidos), donde tuvo como invitada a la boricua de 25 años.

En aquella presentación, además de cantar el tema que tienen juntas, las artistas latinoamericanas bailaron reguetón muy pegado y, según señalaron en redes algunos asistentes, se notó la complicidad en sus miradas. Incluso, hubo quienes afirmaron que a la intérprete de Provenza se le vio nerviosa frente a su colega.

Y aunque las especulaciones sobre Karol G y Young Miko se desvanecieron con el paso del tiempo, nuevos comentarios se suscitaron en días recientes gracias a la invitación que ‘La Bichota’ hizo a ‘Baby Miko’ para uno de sus dos conciertos en Medellín.

Aumentan los rumores de romance entre Karol G y Young Miko

Hasta el momento, las versiones de un supuesto amorío entre ambas cantantes, quienes colaboraron juntas en la canción Dispo, había sido tan solo tema de conversación en redes sociales. Sin embargo, el programa de entretenimiento Chisme no like aseguró tener pruebas de que algo ocultan entre ambas.

“Aparentemente, están teniendo una intimidad que está poniendo a Feid, el novio de Karol G, en una situación ahora de que la chica no tiene muchas ganas de compartir con el novio porque está muy bien atendida por Young Miko ¿Quién es? ¿Quién es esta mujer? ¿Quién esta chica que la tiene contenta con su servicio?”, expresó el presentador Javier Ceriani, quien ha sido duramente cuestionado por estas declaraciones.

Por ahora, ninguna de las reguetoneras se ha pronunciado al respecto sobre esta información que circula sobre ellas. No obstante, sus millones de seguidores sí lo han hecho a través de las redes sociales y han pedido respeto por su privacidad.

“Dicen tener pruebas, pero no las muestran”, “yo la veo muy enamorada de Feid y para mí no hay nada más qué decir”, “ya no saben ni qué decir” y “esperamos que les pidan rectificarse”, fueron algunos de los comentarios que se leen en X, red social conocida anteriormente como Twitter.