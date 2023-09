Young Miko: quién es la rapera que cantó con Karol G y está de gira por Colombia

Un video de Karol G y Young Miko perreando le está dando vuelta a las redes sociales. La joven artista puertorriqueña ha sido invitada en varias ocasiones a cantar con la colombiana gracias a la colaboración que tienen juntas, una canción llamada Dispo. ¿Quién es Young Miko, la rapera que puso nerviosa a la bichota En Houston, Estados Unidos?

Se trata de María Victoria Ramírez. Tiene 24 años, nació en Puerto Rico, y ha sido catalogada por la revista Elle como una ídola de la generación Z. Su presencia en escena, letras y voz han logrado conquistar a millones de personas del mundo, además de artistas como Karol G, Feid y Yandel, quienes la han invitado a cantar con ellos.

Su activismo en pro de los derechos de la comunidad LGBTIQ+ ha sido constante, siendo ella misma parte de esa población, pues es una joven abiertamente lesbiana. Sus letras, de hecho, están dirigidas a mujeres y a vivencias que ella misma ha atravesado. Cuando canta en vivo, incluso, su micrófono siempre tiene contramarcada la bandera de arcoíris, aquella con la que se identifica a la población con identidades y orientaciones sexualmente diversas.

“Hablando claro, tengo un problema. Y es que rápido me enchulo de las nenas”, dice una de sus más reconocidas y populares letras, la que compone su canción Lisa. Su nombre artístico, según le dijo a Elle México, proviene de varias mezclas y de su amor por el anime.

“El Young surgió un poco más adelante, primero me llamaba solamente Miko y después alguien me dijo Young Miko y me gustó un montón. Lo sentí más completo también. La gente más cercana me llama Vicky o me dice Miko, entonces Vicky y Miko también van uno con el otro”, detalló.

Young Miko surgió para levantar su propia voz, incluso, como ella misma lo dijo en una campaña publicitaria, sabe que ‘calladita no se ve más bonita’. Según ha comentado sobre ella misma, se dedicaba al arte del tatuaje, sin embargo, teniendo la música como sueño principal, usó el dinero que ganó gracias a ese oficio para estudiar.

Incursionó con sus primeras canciones durante los años 2017 y 2018, cuando empezó a subir sus temas a SoundCloud. Años después, hacia el 2021, publicó su canción 105 freestyle en plataformas como Spotify y Apple Music.

En la actualidad, la cantante puertorriqueña se encuentra desarrollando su Trap Kitty World Tour, una gira mundial que, de hecho, incluyó a Colombia en los países a visitar. Ya se presentó en Barranquilla, en la noche del 31 de agosto. Estará en Cali y en Bogotá en las noches del 1 y 2 de septiembre, respectivamente.