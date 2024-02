Iván Lalinde compartió su historia de amor: “Llevamos más de 11 años juntos”

Iván Lalinde es uno de los presentadores más reconocidos en Colombia. En la actualidad hace parte de Día a Día y La Voz Kids, pero también es recordado entre el público por otros programas, como El precio es correcto y El desayuno.

A pesar del reconocimiento que tiene, el antioqueño suele ser muy reservado con su intimidad y hay temas que son un misterio para sus seguidores, como el de su pareja. Y aunque no se conoce con quién comparte su vida, en este Día de San Valentín aprovechó para hablar de Irene, uno de sus amores.

¿Quién es Irene y qué tiene que ver con Iván Lalinde? Fotografía por: Instagram @ivanlalindeg

La ‘historia de amor’ de Iván Lalinde e Irene

Este 14 de febrero, el paisa de 49 años compartió una publicación de Instagram que enterneció a sus amigos y seguidores.

“Historia de amor: ella es mi moneca hermosa, mi Irene ¡La doña mayor! Llevamos más de 11 años juntos, de mucho aprendizaje y de conocernos”, escribió en las primeras líneas del posteo en el que agregó una foto junto a la gata que tiene como mascota.

“Irene llegó a casa porque la adopté en una tienda de mascotas de mi barrio de entonces. Por cierto, fueron muy irresponsables porque jamás me advirtieron de las condiciones que tenía (o tiene) la gatica de la que me había enamorado con una foto que me envió una amiga”, agregó Iván Lalinde sobre su mascota, quien es sorda, un poco agresiva y tiene el paladar hendido, lo que la llevó a ser rechazada por varias familias.

Por último, el presentador de La Voz Kids y Día a Día dejó una reflexión sobre la adopción animal responsable:

“Irene es sordita, entonces es nerviosa y su relación con el mundo es totalmente diferente. Ella todo lo siente como una amenaza y eso la hace agresiva o dura con todo lo desconocido. Entonces, esto es un claro ejemplo del compromiso y la gran responsabilidad necesaria de todas las partes en el proceso de adopción. Si ese lugar hubiera sido cuidadoso y responsable cuando entregó a Irene, no una sino varias veces, el trauma de ser rechazada no hubiera sido tan profundo. Por fortuna, ese hubiera no existe y ella llegó a nuestro hogar, donde hemos descubierto a esa melcochita que es mi mona furiosa, tan dulce, tierna, amorosa, constante y firme como una roca”.

Iván Lalinde y su experiencia en ‘La Voz Kids’

En una reciente entrevista con la Revista Vea, el antioqueño habló sobre el retorno del concurso musical de Caracol Televisión y su primera vez trabajando con Laura Tobón.

“Yo amo este formato y cuando me llaman soy la persona más feliz del mundo, no solo porque compartes con los niños y sus familias, sino porque siempre estamos rodeados de grandes profesionales, como Andrés Cepeda y lo que llegaron en esta ocasión: Aleks Syntek, Greeicy y Laura Tobón, con quien hacemos equipo“, aseveró Iván Lalinde sobre La Voz Kids.