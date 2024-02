Aleks Syntek “no quería ser coach” de ‘La Voz Kids’. Esto reveló el cantante

Las sorpresas en La Voz Kids no paran y es que, tras el comienzo de las ‘batallas’, pequeños con gran talento han debido despedirse del concurso. Justamente, fue tras la reciente salida de dos participantes que Aleks Syntek recordó por qué no quería estar en el programa.

Puedes leer también: Carolina Soto de ‘Día a Día’ confirmó la llegada de nuevo integrante a su familia

Aleks Syntek fue una de las nuevas caras de 'La Voz Kids' en 2024. Fotografía por: Arturo Rodríguez

¿Por qué Aleks Syntek no quería estar en ‘La Voz Kids’?

El cantante de 54 años, quien fue entrenador de La Voz México en 2011, aseguró que es muy difícil enfrentar a integrantes de un mismo equipo y escoger entre grandes prospectos de artistas.

“Yo ya había sido ‘coach’ en México, en alguna ocasión, y no me acordaba porque ya no quería ser coach. Es que es una crueldad para uno, como entrenador y tutor, tener que elegir entre talento, talento y talento”, comentó en plena emisión del concurso musical de Caracol Televisión.

Te podría interesar: Concursante de ‘La casa de los famosos’ fue víctima de hechicería

“Todas tienen mucho futuro y van a triunfar. Las que se quedan fuera de las batallas no se me achicopalen, y sigan adelante. Son muy valiosas”, agregó Aleks Syntek, antes de elegir a Juanita y eliminar a Sara y a Salomé de su equipo.

Y aunque no opinaron al respecto, Andrés Cepeda y Greeicy Rendón respaldaron la postura de su compañero de La Voz Kids al asentir con la cabeza.

Un repaso por la vida de Aleks Syntek

Es un cantante, compositor y productor mexicano de pop y rock latino. Nació el 29 de septiembre de 1969 en Mérida (Yucatán), y desde niño mostró su talento artístico en programas de televisión como Chiquilladas.

Comenzó su carrera musical a finales de los años 80, cuando formó su grupo Aleks Syntek y la gente normal, aunque la banda se disolvió en 1998. Desde entonces, ha lanzado diez álbumes y recibido numerosos reconocimientos, como nominaciones al Grammy, Grammy Latino, MTV Latino y Billboard Latino.

También ha colaborado con artistas como Celia Cruz, Juanes, Gloria Estefan, Enrique Iglesias, Shakira, Kylie Minogue, Miguel Bosé, Juan Gabriel y Plácido Domingo.

En el 2024 llegó a Colombia para participar por primera vez en la televisión de este país. Lo hizo como entrenador de La Voz Kids, experiencia sobre la cual habló con la Revista Vea:

“Es una experiencia muy enriquecedora porque te vuelves en el compañero de sueños de estos chiquitines, entonces eres como su padrino en este programa, ¿no? Tienes que enseñarles y acompañarlos para luego ver cómo se enfrentan solos ante un escenario y ante las miradas de todo un país. Es una labor compleja, con sentimientos encontrados todo el tiempo, pero muy enriquecedora y bonita”.