Carolina Cruz pidió ayuda por situación que la tiene “con el corazón en la mano”

Conmovidos quedaron los seguidores de Carolina Cruz, tras ver unas historias de Instagram que compartió la presentadora en la tarde del 8 de febrero, cuando dio a conocer la historia que la tiene “con el corazón en la mano”.

Según Carolina Cruz, da a conocer esta historia para "hacer eco" y ver si es posible encontrar una solución al problema. Fotografía por: Instagram Carolina Cruz

¿Qué pasó con Carolina Cruz?

De acuerdo con lo expuesto entre lágrimas por la vallecaucana de 44 años, un conocido le hizo saber del caso de Luis Guillermo Correa Castro, un bebé de 2 años que padece una enfermedad ultra rara y necesita un medicamento que no está en el país. Esto, por supuesto, tocó su parte más sensible.

“Paso por estos lados a contarles la historia de un chiquillo que me tiene con el corazón en la mano. Me dan ganas de llorar y todo porque yo soy muy sensible con estos temas (...) Ayer me llegó esta historia, por medio de una persona que conozco, a ver si alzamos la voz y logramos que el Ministerio de Salud o el Invima nos ayude a importar lo que esta familia necesita“, comentó la presentadora de Día a Día con los ojos aguados.

“Se trata de un medicamento para hacer una prueba en Luis Guillermo, quien nació con una condición muy especial. Dicen que estos chiquitos viven hasta los 3 años y, obviamente, su mamá está haciendo lo imposible por sacarlo adelante. Con este medicamento, que son unas pruebas, se podría lograr ese objetivo, pero no hemos conseguido que nos dejen importar el medicamento y pueda entrar a Colombia”, agregó Carolina Cruz.

Otros detalles de la historia que compartió Carolina Cruz

La enfermedad que padece el pequeño Luis Guillermo Correa es Síndrome de Menkes, causado por un defecto en el gen ATP7A que, a su vez, genera una alteración en los niveles de cobre en el cuerpo. Este trastorno también puede producir deterioro neurológico progresivo, convulsiones, gliosis, microcefalia, aneurismas y hemorragias subdurales, cerebrales e intestinales.

“En cada convulsión se mueren neuronas. En cada convulsión, simplemente, él puede entrar en un estatus convulsivo y no volver”, comentó Mayerlin Castro Gutiérrez, madre del bebé, a la Emisora Atlántico.

Lo que necesita el pequeño Luis Guillermo, según su mamá, es la donación de elesclomol de cobre, un costoso y esperanzador tratamiento que desarrolló el Hospital Sant Joan De Deú en España. Sin embargo, al estar en fase experimental, el medicamento no cuenta con los permisos necesarios para ingresar a Colombia.

“Yo, de solo pensar la angustia que siente esta mamá por su chiquito, me angustio también (...) Y si conocen a alguien que pueda ayudar a esta familia, que son conocidos de alguien que me escribió y me pidió el favor de hacer una voz a voz, espero nos puedan ayudar y lograr una esperanza de vida para este chiquito”, concluyó Carolina Cruz.