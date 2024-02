Él es Diego Pernía, el hijo que Gregorio Pernía tuvo a los 13 años: “igualitos”

En el 2019, la vida de Gregorio Pernía tuvo un gran giro cuando se enteró, de manera repentina, que tenía un hijo de 32 años. La noticia lo dejó sin palabras; sin embargo, hizo la prueba de paternidad para comprobar que fuera real. En efecto, salió 99.9% de compatibilidad, por lo que no dudó en darle el apellido.

Gregorio Pernía. Fotografía por: Cortesía Canal RCN

Desde entonces, el actor y el joven han compartido como toda una familia. De hecho, según lo que publican en redes sociales, tienen una buena relación, aunque Gregorio reconoció que se la lleva mejor con los hijos que ha criado. “Hay que ser sincero en esto, pues tengo más contacto con los hijos que he criado, un niño que yo nunca había visto en mi vida. Nos hablamos, ahí vamos. No puedo mentir, no puedo decir que tengo una gran relación con él, que lo visito, no, es muy difícil”, dijo en una oportunidad en una entrevista con su amiga y colega Alejandra Sandoval.

¿A qué se dedica y cuántos años tiene el hijo de Gregorio Pernía?

Diego Fernando Pernía tenía 32 años cuando supo que su padre era el reconocido actor de novelas como La hija del mariachi, Sin senos no hay paraíso, entre otras.

Actualmente, el joven tiene 37 años, y se desempeña en el ámbito de la construcción, según muestra en su cuenta de Instagram donde tiene 29 mil seguidores, quienes le dejan comentarios exaltando su sencillez y humildad cada vez que lo ven pintando, instalando baldosas para el piso, arreglando las fachadas de las casas o en su defecto el interior de algunas de ellas.

“demasiada humildad, qué bello, admiración para ti. Dios te bendiga siempre”, “eres ejemplo para los jóvenes”, “Dios te bendiga por el gran ser humano que eres”, “qué orgullo para Gregorio tener un hijo como él”.

Gregorio ya es abuelo, pues Diego Fernando es papá de Valentina Pernía, quien también aparece en sus redes sociales en algunas fotografías. Algunos de sus seguidores le piden al primogénito del actor que se convierta en influencer para que muestre sus talentos y se convierta en todo un ejemplo para las futuras generaciones.

¿Cuántos hijos tiene Gregorio Pernía?

El actor, quien hace parte de la cuarta temporada de La casa de los famosos, es padre de cinco hijos.

Su primogénito es Diego Fernando, luego de él, le sigue Emiliano, quien nació fruto de su relación con la también actriz Marcela Mar. El joven también ha seguido los pasos artísticos de sus padres y en sus redes sociales demuestran ser también muy buenos amigos.

De su matrimonio con Érika Rodríguez Farfán, el actor es padre de Luna y Valentino, quienes tienen 17 y 12 años respectivamente. Su otro hijo se llama Julián, y según lo ha descrito el actor, es “un niño divertido, comprensivo, amistoso, muy estudioso, inteligente y un poco tímido”.