Gregorio Pernía reveló cómo se enteró que tenía un hijo perdido. Así lo conoció

La vida profesional y personal de Gregorio Pernía ha sido de gran interés para sus seguidores. El actor ha brillado a lo largo de su carrera gracias a sus personajes en producciones como La hija del mariachi, Hasta que la plata nos separe, Sin senos no hay paraíso, Las detectivas y el Víctor, entre otras.

Te puede interesar: “Estrenando novia”: Sebastián Martínez sorprendió con un video en sus redes

Gregorio Pernía Fotografía por: archivo vea

¿Quiénes son los hijos de Gregorio Pernía?

Actualmente, Gregorio Pernía está casado con Érika Rodríguez, quien es la madre de sus hijos menores: Luna del Mar y Valentino, de 15 y 9 años respectivamente.

Antes de casarse con la modelo, el histrión tuvo otras relaciones sentimentales. Con Angélica Turizo tuvo a su otro hijo Julián Pernía, quien tiene 14 años y vive en Barranquilla junto a su mamá.

El actor también fue pareja de su colega Marcela Mar a quien conoció en el 2000 en la telenovela Tres mujeres, tres hombres. Duraron seis años conviviendo y fruto de ese amor nació Emiliano, de 21 años.

Hace cuatro años Gregorio Pernía se enteró que tenía otro hijo, fruto de una aventura que tuvo cuando apenas era un adolescente. Su nombre es Diego Fernando Pernía, de 37 años.

Así fue como Gregorio Pernía se enteró que tenía un hijo, después de 33 años

Recientemente, el artista brindó una entrevista para el podcast Las Sandoval, presentado por Alejandra y Valeria Sandoval. Allí, Pernía brindó algunos detalles de su vida profesional y personal. De acuerdo con lo que contó, fue por medio de una llamada que le hicieron de un medio de comunicación que se enteró que tenía otro hijo. “Me dijeron: ‘nosotros ya entrevistamos a su hijo’, y yo dije: ‘no puede ser esta vaina’. Me dijeron: ‘¿se acuerda de Ángela? Ella era una empleada del servicio que usted tenía’”.

Más noticias de Gregorio Pernía Gregorio Pernía reveló que ‘casi’ es papá de la hija de una reconocida actriz El actor Gregorio Pernía, quien tiene cinco hijos, hizo la reveladora confesión por medio de una entrevista. Aquí los detalles. Leer aquí: Gregorio Pernía reveló que ‘casi’ es papá de la hija de una reconocida actriz ¿Quién es la hija de Gregorio Pernía y su esposa Érika Rodríguez? Luna del Mar, hija de Gregorio Pernía, denunció maltrato por el aspecto de su rostro: “me sentí incómoda”. ¿Qué le pasó? Aquí te lo contamos. Leer aquí: ¿Quién es la hija de Gregorio Pernía y su esposa Érika Rodríguez?

El actor recordó que sí compartió con esa mujer cuando ella trabajaba en su casa. “era una niña que tenía 21 o 22 años, y era una negra, afrodescendiente, bella en su época, de 1,93, calzaba 42. Ella estuvo seis meses en mi casa y se fue, pasó lo que pasó… Cuando me dijeron que era el hijo de ella, yo dije: ‘no puede ser’. Conseguí el teléfono y lo llamé (a su hijo) y me dijo ‘hola’”.

De igual manera, Pernía aseguró que al día siguiente viajó a Cali para realizarse una prueba de ADN para salir de la duda y efectivamente, sí era su hijo. “Cuando llego él me abraza y yo digo: ‘sí puede ser hijo mío’. Uno como que lo siente. Salió la prueba 99.9% de compatibilidad. Al mes viajé, le di el apellido, muy feliz el pelado. Se llama Fernando Pernía”.

¿Cómo es ahora la relación de Gregorio Pernía con su hijo?

Gregorio afirmó que luego de darle el apellido se sigue hablando con él, pero no tan seguido y tampoco con la misma cercanía que tiene con sus demás hijos. “Hay que ser sincero en esto, pues tengo más contacto con los hijos que he criado, un niño que yo nunca había visto en mi vida. Nos hablamos, ahí vamos. No puedo mentir, no puedo decir que tengo una gran relación con él, que lo visito, no, es muy difícil”.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Sobre el por qué Diego Fernando decidió buscar a su papá después de 33 años, dijo: “él me dijo: ‘porque mi mamá se fue a vivir a Ecuador y en una Navidad yo le dije que quería saber quién era mi papá”.