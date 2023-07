Gregorio Pernía reveló que ‘casi’ es papá de la hija de una reconocida actriz

Además de su reconocimiento como actor, donde ha participado en producciones como La hija del mariachi o Sin senos sí hay paraíso, entre otras, Gregorio Pernía se ha ganado el cariño de millones de personas por su forma de ser.

Gregorio Pernía. Fotografía por: Cortesía

¿Quién es la esposa de Gregorio Pernía?

El actor está casado con Érika Rodríguez, con quien lleva más de 15 años de matrimonio. Fruto de su amor tienen dos hijos: Luna del Mar y Valentino. Érika fue modelo de fotografía y pasarela y representó a importantes marcas de vestidos de baño y ropa femenina. Además, fue ganadora del concurso La modelo del año Santander y La modelo del año Colombia, en el 2001.

¿Cuántos hijos tiene Gregorio Pernía?

El artista no solamente tiene los dos hijos con su actual esposa, antes de conocerla, sostuvo un romance con la también actriz Marcela Mar, con quien tuvo a su hijo Emiliano, quien también siguió el camino de la actuación, igual que sus padres.

Además de ellos tres, Gregorio también es padre de Julián Gregorio Pernía y Diego Pernía. Este último es su primogénito, quien nació fruto de un amor que tuvo cuando tenía 16 años. En el 2019 lo reconoció como hijo legítimo. “Un hijo siempre será una bendición de Dios en la circunstancia que llegue, a mi me llegó con sorpresa de 33 años y aquí estamos recuperando el tiempo perdido”, dijo en una entrevista.

¿Gregorio Pernía ‘casi’ es el papá de Valeria Sandoval, hija de Alejandra Sandoval?

Recientemente, el actor fue invitado por la actriz Alejandra Sandoval y su hija, para que dialogara con ellas por medio de su podcast. Allí, el artista hizo una reveladora confesión. Por cuestiones del destino, casi protagoniza un romance con la actriz, y según él, “por poco se convierte en el papá de Valeria”.

“Aleja me dijo ‘no, a este man yo no le doy ni la hora’”, dijo, a lo que ella le contestó: “yo estaba casada, además, mijo”. Inmediatamente, el actor agregó, refiriéndose a Valeria, la hija de Alejandra: “usted hubiera sido mi hija, pero no se pudo, pero bueno. Si le hace falta el apellido, se lo doy”.

Los seguidores no han dudado en comentar: “yo digo que le hagan prueba de ADN”, “hasta un aire tiene”, “no lo dudaría”.