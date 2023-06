¿Quién es la hija de Gregorio Pernía y su esposa Érika Rodríguez?

Gregorio Pernía es uno de los actores más queridos del país. Su talento se ha visto reflejado en diferentes producciones nacionales como La hija del mariachi, Hasta que la plata nos separe, Sin senos no hay paraíso, Las detectivas y el Víctor, Corazón valiente, El final del paraíso, entre otras.

Te puede interesar: ¿Alina Lozano se operó para ‘retener’ a Jim Velásquez?: “no quiero competir”

Gregorio Pernía. Fotografía por: Cortesía

¿Qué le pasó a la hija de Gregorio Pernía?

En los últimos días, a través de las redes sociales, Luna del Mar Pernía, hija de Gregorio Pernía y su esposa Érika Rodríguez, publicó un video contando una desagradable situación que pasó en un centro comercial en Bogotá.

Más noticias de Gregorio Pernía “Yo lloré”, confiesa Gregorio Pernía sobre debut de su hija Luna como cantante Luna Pernía, hija de Gregorio, se estrenó como cantante junto a su padre, quien anuncia una gira de los dos. Leer aquí: “Yo lloré”, confiesa Gregorio Pernía sobre debut de su hija Luna como cantante Los secretos de Gregorio Pernía para lucir sexi a los 53 años El actor cucuteño Gregorio Pernía hoy está de cumpleaños. Estas son sus claves para verse perfecto. Leer aquí: Los secretos de Gregorio Pernía para lucir sexi a los 53 años

Todo ocurrió porque la joven está presentando un problema en la piel de su cara, especialmente por el acné. Aunque está haciendo su mayor esfuerzo por amarse tal cual es, ha recibido malos comentarios no solo en sus redes sociales, sino que también ha sido juzgada personalmente en lugares públicos. “Quiero contarles algo que me pasó con el tema de mi cara... estaba con una amiga, estábamos entrando al centro comercial y entrando le estaba diciendo ‘yo no tengo la mejor autoestima, pero siento que tengo un poco de seguridad para entrar con tanta gente y verme así’. Sin taparme ni nada, simplemente entrar así y que la gente me vea así. Porque obviamente a mí no me gusta”, comenzó diciendo.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Mientras caminaban por el lugar, algunas personas que se encontraban allí comenzaron a ver de manera extraña a Luna, generándole un poco de inseguridad a la joven. “Pasó una señora que me miró terrible, me miró súper feo, la gente no me miraba a los ojos sino que me miraba a la cara, me miraba en la frente, si yo me acercaba a preguntar algo en la caja, lo que sea, no me miraban a los ojos y cuando salí como por todos los pasillos la gente también como que me miraba y era súper feo, me sentí súper incómoda. Entonces esa seguridad con la que entré, salí sin esa seguridad”, concluyó.

¿Quién es Luna Pernía, hija de Gregorio Pernía?

Al igual que su padre, Luna del Mar también lleva el arte en las venas. Se ha desempeñado como actriz y bailarina de ballet. Con 16 años cuenta en su perfil de Instagram con 540 mil seguidores.

La joven saltó a la fama cuando participó en Así se baila, junto a su padre, el actor Gregorio Pernía y juntos llegaron a la final de la competencia. Luna nació fruto del amor del actor y su esposa Érika Rodríguez.