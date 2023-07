“Estrenando novia”: Sebastián Martínez sorprendió con un video en sus redes

Sebastián Martínez es considerado uno de los galanes de la televisión colombiana. El actor, quien protagonizó Pálpito, de Netflix, junto a sus colegas Ana Lucía Domínguez y Michell Brown, es muy activo en su cuenta de Instagram donde tiene 4,3 millones de seguidores.

Sebastián Martínez Fotografía por: Instagram @sebastianmartinezn

Generalmente, acostumbra a publicar contenido no solo de su vida profesional, sino también de lo que realiza en sus ratos libres y, por supuesto, muchas cosas que hace con su familia.

La nueva adquisición de Sebastián Martínez

Hace unas horas, el actor publicó un video que ya se volvió tendencia en redes sociales. En la descripción del post que ya cuenta con más de 88 mil likes, escribió: “como niño estrenando novia”. En el clip se observa subido en un monopatín junto a su esposa Kathy Sáenz. Sus rostros de felicidad generaron múltiples comentarios de los internautas, quienes no dudaron en elogiar la gran relación que tienen. “Qué lindo como amas a tu esposa”, “todas merecemos un novio como tú”, “ustedes son la prueba de que el amor supera toda crisis y habladurías mal intencionadas”, “me encanta verlos como dos niños enamorados”, “me encanta su forma de vida como pareja, los admiro, gracias por su ejemplo”.

La pareja ha estado viajando por varias ciudades de Europa. Aunque la mayoría de comentarios que recibieron por el video fueron positivos, no faltaron los usuarios que se preocuparon por su seguridad, pues ninguno de los dos tenía casco. “Sin casco ni nada? Cuidado Kathy y te rompes la cadera. Ya a tu edad los huesos son más débiles”, es uno de los mensajes que dejaron.

¿Cuánto tiempo llevan juntos Sebastián Martínez y Kathy Sáenz?

Los actores llevan una de las relaciones más estables de la farándula nacional. Con el paso de los años han venido superando las críticas y ofensas por su diferencia de edad, teniendo en cuenta que Kathy tiene 51 años y Sebastián 40.

Cuando se conocieron grabando la novela Juegos prohibidos, la actriz tenía 34 años, mientras que él, 23. “Soy 11 años mayor que él (...) En esa época eso era como un sacrilegio, hace 16 años eso no era común. Hoy ya está más aceptada la cosa y las mujeres dijeron ‘qué hago si me enamoré de un hombre y resulta que es menor que yo’, qué tengo que hacer, me fustigo o qué puedo hacer”, dijo hace un tiempo en entrevista con Caracol Radio.

En sus redes sociales no dudan en presumir lo enamorados que están. Fruto de su amor tienen un hijo llamado Amador, quien también ha sido protagonista de las publicaciones en las cuentas de Instagram de los actores.